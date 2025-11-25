  • Aiello del Friuli
martedì 25 Novembre 2025
Economia

Despar Nord e Polizia di Stato unite contro la violenza sulle donne

Scarpe rosse nei punti vendita, materiali informativi e messaggi sugli scontrini: una campagna per sensibilizzare, supportare le vittime e promuovere una cultura del rispetto.
Redazione
Autore: Redazione

"La violenza non è un atto d'amore" è il cuore del messaggio che accompagna l'iniziativa che anche quest'anno Despar Nord porta nei punti vendita del Friuli Venezia Giulia, così come in tutte le regioni in cui l'Insegna è presente, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nei negozi dell'Abete, i clienti sono accolti da un'installazione dedicata che ha come protagonista le scarpe rosse, simbolo universale e potente delle donne che ogni giorno subiscono violenza. Per Despar Nord, questa iniziativa rappresenta un gesto concreto di vicinanza e solidarietà verso tutte le vittime, oltre che un modo per riaffermare un impegno costante nel promuovere rispetto, uguaglianza, libertà e dignità femminile. Un'azione che vuole sensibilizzare la comunità, ricordando l'importanza di riconoscere i segnali di abuso, sostenere chi chiede aiuto e non voltarsi dall'altra parte. Un impegno reso sempre più forte anche grazie alla collaborazione tra Despar Nord e la Polizia di Stato nella campagna "La violenza non è un atto d'amore", presente per tutto novembre nei punti vendita dell'Abete in regione. L'iniziativa, realizzata insieme al Ministero dell'Interno e alle Questure del Friuli Venezia Giulia, mira a diffondere una cultura del rispetto e a rendere più facilmente accessibili le informazioni sui servizi di supporto e tutela delle vittime. Nei negozi della regione vengono così distribuiti flyer informativi con numeri utili, indicazioni sui centri antiviolenza e dettagli sull'app YouPol, l'applicazione ufficiale della Polizia di Stato che consente di segnalare situazioni di pericolo, anche in forma anonima. Inoltre, per tutto il mese, anche gli scontrini riportano un messaggio multilingue con il numero nazionale antiviolenza 1522, attivo 24 ore su 24, e un QR code che permette un accesso immediato a tutte le informazioni sui centri antiviolenza regionali.

