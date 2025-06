Despar Nord rafforza l’impegno per l’ambiente

Risparmio energetico, energia verde, riduzione delle emissioni, promozione dell’economia circolare, attività di sensibilizzazione di fornitori, clienti e collaboratori: sono queste le linee guida su cui si sviluppa la strategia di sostenibilità di Despar Nord che, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, ha presentato i risultati delle iniziative messe in campo per ridurre l’impatto della propria attività.

Un’azione che coinvolge l’intera catena del valore, interessando i fornitori, i collaboratori e i clienti, dando così concretezza a una strategia di business che punta a integrare le buone prassi ambientali in ogni ambito dell’attività aziendale, con lo scopo di ridurre l’impatto ambientale e aumentare il valore condiviso generato.

Per farlo Despar Nord ha adottato un sistema di gestione ambientale, la cui efficace implementazione ha portato a un costante miglioramento delle prestazioni ambientali. Da oltre 10 anni, il sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001, è certificato da Organismo terzo indipendente: ambizioso traguardo che Despar Nord, quale prima realtà della grande distribuzione organizzata in Italia, ha raggiunto nel 2013. Da allora l’azienda ha progressivamente aumentato il numero di siti certificati: nel 2024 sono stati 7 i nuovi luoghi di lavoro certificati ISO 14001, portando a 78 il numero dei siti certificati tra punti vendita, sedi, piattaforme logistiche e polo agroalimentare Agrologic.

Sul fronte dei consumi di energia, l’azienda ha continuato a investire in soluzioni tecnologiche sostenibili sia nelle nuove aperture sia nelle operazioni di ammodernamento dei siti più datati attraverso l’uso di illuminazione a LED, tetti riflettenti (cool roof) e impianti fotovoltaici, che migliorano l’efficienza energetica e riducono il fabbisogno per il raffrescamento. Si è privilegiato l’uso di pompe di calore al posto delle caldaie a gas, sistemi di recupero del calore e chiusura dei banchi frigo, oltre all’utilizzo di sistemi a condensazione flottante per ottimizzare i consumi delle centrali frigorifere.

Con riferimento alla riduzione delle emissioni indirette di gas effetto serra, dal 2014 Despar Nord acquista energia verde certificata da Garanzie d’Origine: nel 2024 sono state ridotte le emissioni indirette di Scopo 2 del 90,5% grazie all’utilizzo del 95% di energia green prodotta da fonti rinnovabili. In questa prospettiva, nell’anno passato Despar Nord ha firmato un accordo con Alperia, importante provider di servizi energetici, per la fornitura esclusiva di energia rinnovabile certificata, proveniente da centrali idroelettriche, valida dal 2025 al 2031, garantendo approvvigionamento stabile e sostenibile tramite un Power Purchase Agreement (PPA).

Nell’ambito dell’economia circolare, è continuato l’impegno per la riduzione dei rifiuti: nel 2024, l’80,6% dei rifiuti prodotti è stato avviato a recupero. A questo importante risultato ha contribuito la costante formazione dei collaboratori che svolgono un ruolo chiave nella corretta differenziazione e gestione dei materiali generati durante le attività operative. In aggiunta, l’impiego di cassette riutilizzabili per il trasporto di prodotti ortofrutticoli e carne dai centri distributivi ai punti vendita, ha portato negli anni alla costante riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio terziari. Inoltre, nel 2024 è stato avviato un innovativo progetto di circolarità legato al recupero e alla trasformazione dei rifiuti di imballaggio di carta e cartone differenziati nei punti vendita di Despar Nord che, attraverso un sistema closed-loop (ossia un sistema chiuso in cui il rifiuto diventa nuova risorsa), ha portato alla realizzazione di shopper in carta riciclata, messe a disposizione della clientela nei punti vendita per il trasporto della spesa.

La riqualificazione sostenibile degli spazi urbani è un’altra prerogativa di Despar Nord che, per le nuove aperture, predilige una strategia di recupero e riqualificazione di edifici storici e di aree urbane dismesse, anche grazie ad importanti opere di bonifica di suoli e sottosuoli, con l’obiettivo di restituire alle comunità zone inaccessibili, evitare il consumo di suolo, valorizzare edifici ed elementi architettonici di pregio e innescare un circolo virtuoso attraverso la collaborazione con aziende del territorio.

L’impegno per la riduzione dell’impatto ambientale ha interessato anche i rapporti con i fornitori attraverso l’integrazione di criteri ambientali negli accordi di partnership: dal 2019 i fornitori di prodotto a marchio di Despar Nord sono sottoposti a un assesment ambientale, ovvero un audit in campo sviluppato secondo due direttrici: da un lato la verifica della conformità normativa ambientale e dall’altro uno specifico focus in materia di cambiamento climatico. Inoltre, a partire dal 2024 Despar Nord chiede a tutti i fornitori del prodotto a marchio di sottoscrivere un allegato ambientale, parte integrante dell’accordo quadro private label, con il quale dichiarano il loro impegno per la riduzione delle emissioni di gas serra.

Despar Nord ha inoltre avviato un progetto di mobility management per favorire la mobilità sostenibile dei propri collaboratori: con la campagna-concorso “Viaggia Sostenibile e Vinci”, realizzata in collaborazione con la piattaforma Wecity, l’azienda ha promosso una challenge rivolta ai propri colleghi con adesione su base volontaria che punta a ridurre le emissioni di CO2 derivanti dagli spostamenti nel tragitto casa-lavoro. L’iniziativa si inserisce all’interno delle diverse misure già adottate da Despar Nord per la mobilità sostenibile, unitamente alla predisposizione di nuove aree bici dotate di pensiline e rastrelliere elettrificate, all’installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche, già presenti in alcune sedi e centri distributivi aziendali, e agli sconti riservati ai dipendenti per l’acquisto di biciclette.

Il legame con il territorio si esprime poi in iniziative per tutelare il territorio e preservare la biodiversità, come il Bosco Diffuso Despar, un progetto di riforestazione promosso a livello nazionale dall’Insegna dell’Abete inaugurato nel 2023 e rinnovato nel 2024, a cui Despar Nord ha partecipato, piantumando 400 alberi in due località in Veneto ed Emilia-Romagna. Un’attività realizzata in collaborazione con scuole e associazioni no profit del territorio che mira a consolidare il rapporto tra Despar e le comunità locali. Su questo tema, l’azienda ha inoltre rinnovato anche per il 2025 “Progetto Natura”, il progetto di riforestazione sostenuto insieme a WOWnature attraverso le linee a marchio Econvivo e Verde Vera.

Anche i clienti sono stati coinvolti direttamente in attività di sensibilizzazione sul fronte ambientale attraverso innovazioni e tecnologie nei nuovi punti vendita orientate ad una riduzione dell’impatto ambientale, come ad esempio l’utilizzo di etichette elettroniche e di sistemi di chiusure dei frighi, oltre all’installazione di eco-compattatori per la raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggio in plastica PET ad uso alimentare, incentivando a riciclare in modo consapevole.