Despar Nord: tornano Stickermania e Scuolafacendo

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, Despar rinnova il suo impegno per la scuola con la nuova edizione di Scuolafacendo, l’iniziativa nazionale a sostegno del mondo dell’istruzione che dà agli istituti scolastici la possibilità di ottenere nuove attrezzature e strumenti utili all’insegnamento. Un progetto che Despar Nord porta sui propri territori di riferimento insieme all’attività Stickermania, la raccolta di figurine con forte contenuto educativo promossa in tutti i punti vendita dell’Abete di Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia.

Nella collection Stickermania 2025 dal titolo “L’India dai mille colori” prosegue la storia di Oskar e Bo, già protagonisti della collection 2024, accompagnati dall’amica Nilaya che vivono un’emozionante avventura attraverso l’India alla scoperta di paesaggi straordinari, animali unici e antiche tradizioni. Tutto ha inizio con un messaggio segreto nascosto in tre mandala, che conduce i protagonisti fino al Taj Mahal, seguendo gli indizi lasciati dal misterioso Custode dei Colori. Un viaggio coloratissimo che insegna il valore della diversità e dell’unicità, anche grazie allo Stickermania Mandala-Malbuch, un libro da colorare ricco di mandala originali, animali fantastici ed enigmi divertenti, pensato per far divertire e ispirare bambini e adulti.

Dal 15 settembre al 16 novembre 2025 facendo la spesa nei negozi Despar, Eurospar e Interspar del territorio, ogni 10 euro di spesa, i clienti riceveranno una bustina di figurine con all’interno un “Buono Scuolafacendo” che potranno scegliere di destinare a un istituto scolastico del proprio territorio. Per completare più rapidamente la raccolta, che comprende 200 sticker, le figurine saranno anche in vendita, con un pacchetto di colore blu, al prezzo di € 0,50. Nel corso delle settimane di raccolta saranno inoltre organizzati in alcuni punti vendita Interspar selezionati, momenti di svago e divertimento durante i quali i bambini potranno scambiarsi le figurine e completare più velocemente la raccolta. Tutte le informazioni su Stickermania sono disponibili sul sito dedicato Despar Stickermania (www.stickermania.despar.it).

Inoltre, solo con l’App Despar Tribù, dal 15 settembre al 16 novembre, i clienti potranno convertire 1.000 Punti Cuore Despar in un buono Scuolafacendo. Per ogni Punto Cuore che i clienti convertiranno tramite l’App Despar Tribù, Despar Nord ne regalerà uno aggiuntivo. I clienti potranno consegnare i buoni raccolti direttamente alla scuola che desiderano premiare oppure caricarli tramite il sito del progetto www.scuolafacendo.com o l’App dedicata entro il 31 gennaio 2026.

Le scuole, in base al valore dei buoni ricevuti, potranno scegliere strumenti e materiali didattici da uno speciale catalogo che include oltre 60 articoli che vanno dalla cancelleria a strumenti per l’apprendimento e l’inclusione, fino ad articoli per supportare le attività motorie, l’apprendimento musicale e per arricchire gli ambienti digitali. Il progetto è rivolto alle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, pubbliche e paritarie di tutte le regioni in cui l’insegna è presente, che, per beneficiare della donazione dei clienti Despar, devono registrarsi sul sito dedicato al progetto.

A partire dall’anno scolastico 2025/2026, inoltre, Scuolafacendo si arricchisce di un contest creativo nato dalla sinergia con Le Buone Abitudini, il progetto educativo gratuito di Despar che da oltre 19 anni promuove nelle scuole primarie l’importanza della sana alimentazione e dei corretti stili di vita. Dall’incontro tra i due progetti nasce, infatti, il concorso “Gli Eroi del Buon Cibo” che si propone di stimolare la creatività delle classi partecipanti chiedendo loro un disegno e/o un racconto dove il protagonista sarà un supereroe di loro invenzione che combatte la cattiva alimentazione, aiutando tutti a scoprire quanto sia importante avere una dieta sana ed equilibrata.

Il contest è rivolto alle scuole iscritte a Scuolafacendo che potranno caricare gli elaborati delle classi partecipanti entro il 16 novembre 2025. Tutti i plessi partecipanti, che avranno caricato almeno un elaborato valido e che avranno rispettato le condizioni previste dal regolamento, riceveranno in omaggio 100 buoni Scuolafacendo mentre per i 10 plessi vincitori in palio ci sono 3.000 buoni Scuolafacendo che andranno a sommarsi ai buoni già ottenuti dalle scuole. I vincitori saranno selezionati da una giuria composta da esperti di didattica e comunicazione visiva, con valutazioni calibrate sul livello scolastico.

Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.scuolafacendo.com nella sezione dedicata al contest.

Filippo Parisi, Direttore Marketing di Despar Nord, ha aggiunto: “Dopo il successo dello scorso anno di Scuolafacendo e Stickermania, che ci hanno permesso di donare oltre 11.400 premi in attrezzature e materiale didattico a più di 2.300 scuole sui nostri territori di riferimento, siamo felici di riproporre anche quest’anno queste iniziative, arricchendole con un nuovo contest dedicato alle scuole. Crediamo fortemente nel ruolo educativo dell’impresa e nella capacità della scuola di essere un punto di riferimento per la crescita delle comunità locali. Con Stickermania, Scuolafacendo e Le Buone Abitudini vogliamo offrire un supporto concreto al mondo dell’istruzione, che rappresenta la linfa vitale per lo sviluppo del territorio, valorizzando al contempo temi per noi fondamentali come la sostenibilità, l’alimentazione sana e la condivisione, da sempre al centro dell’identità Despar e del nostro modo di essere in relazione con le persone e le comunità”.