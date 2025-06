Detersivi e detergenti contraffatti, sequestrato carico di flaconi ‘fake’

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste e i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli hanno sequestrato al porto dello scalo giuliano 4.500 flaconi contenenti detersivi e detergenti che riportavano i marchi contraffatti di noti brand del settore.

L’operazione ha avuto origine da un controllo doganale: a bordo di un tir proveniente dal porto di Gemlik in Turchia e diretto, stando ai documenti, in Germania, Sono stati trovati numerosi colli costituiti da diverse tipologie di detersivi e di detergenti per i quali è stata subito ipotizzata la contraffazione, per l’imballaggio promiscuo. Ipotesi poi confermata dalle perizie eseguite dalle aziende titolari dei vari loghi.