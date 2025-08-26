Di Benedetto nuovo presidente di Finest

Luca Di Benedetto è il nuovo presidente di Finest S.p.A., la finanziaria per l’internazionalizzazione delle imprese del Nordest italiano.

Manager con consolidata esperienza in ambito pubblico e privato, ha maturato competenze nel settore finanziario e dell’internazionalizzazione d’impresa. E’ direttore generale dell’Azienda Provinciale trasporti di Gorizia e vicepresidente del Consorzio Tpl Fvg. E’ stato indicato da Friulia, la società finanziaria della Regione Fvg, costituita con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico del territorio. Vicepresidente, designato dalla Regione Veneto, sarà Luca Businaro, imprenditore e Ceo di Novation Tech, realtà industriale di riferimento a livello europeo nel settore dei materiali compositi per Automotive, Sports e Leisure, con una significativa presenza sui mercati internazionali. Businaro ha ricoperto ruoli di rilievo in Confindustria nazionale e in Confindustria Veneto Est.

Completano il Consiglio d’Amministrazione Silena Celotto (di nomina della Provincia Autonoma Trento), Giampaolo Elia, Elisa Palù e Paolo Urbani, quest’ ultimo confermato rispetto al precedente mandato. Dal 1991, anno della sua costituzione, Finest S.p.A. ha investito oltre 460 milioni di euro in più di 680 operazioni di internazionalizzazione, consolidandosi come partner strategico per la competitività delle imprese del Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige sui mercati globali.