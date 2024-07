Dieci anni di AcegasApsAmga: una storia di futuro per il Nordest

È stato celebrato oggi, venerdì 19 luglio, il decimo anniversario di AcegasApsAmga e dell’integrazione dei territori di Udine e Gorizia nel Gruppo Hera. Un momento dedicato a ripercorrere la storia dell’importante operazione di aggregazione societaria tra utility locali, e la fusione per incorporazione di Amga, oltre alle realtà di Isontina Reti Gas ed Est Reti Elettriche, all’interno del Gruppo e ad approfondire le prospettive future dei business e gli importanti progetti che si svilupperanno sul territorio secondo il piano industriale del quinquennio 2023-2027.

Un progetto unico nel panorama nazionale che con AcegasApsAmga ha visto la nascita della più grande multiutility del Nord Est, in grado di generare benefici economici e ricadute positive anche in termini di sostenibilità ambientale e sociale, con quasi 2.000 dipendenti e 247 Comuni serviti. Potendo già contare sul radicamento industriale e operativo di AcegasAps, entrata a far parte nel 2013 del Gruppo Hera, l’integrazione di Amga è stata in grado di valorizzare le sinergie industriali delle varie realtà coinvolte, per rispondere con sempre maggiore efficienza ed efficacia alle esigenze dei territori serviti e garantire servizi di qualità. L’operazione ha coinvolto, infatti, anche il business energy di Amga (gestione calore e vendita luce e gas), oggi parte rispettivamente di HSE – Hera Servizi Energia, una delle maggiori ESCo italiane, e di EstEnergy, primo operatore di vendita di energia del Nord Est.

L’evoluzione nella distribuzione

Il Gruppo Hera ha definito fin dalle sue origini un modello di impresa innovativo che gli ha permesso di diventare leader in Italia sia per dimensione che per qualità dei servizi, creando valore in tutti i territori in cui opera. Le importanti ricadute in questi 10 anni, caratterizzati da una crescita continua, sono riscontrabili anche nel Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Hera. Il valore economico distribuito sul territorio, tra lavoratori, azionisti, pubblica amministrazione e forniture, nel Trivento nel 2014 era circa 238 milioni di euro, nel 2023 464 milioni di euro. Solo nelle provincie di Udine e Gorizia lo stesso è passato dal 2014 al 2023 da circa 30 milioni a oltre 100 milioni di euro.

I ricavi di AcegasApsAmga sono passati da 365 milioni di euro nel 2015 a 1.640 milioni nel 2023, mentre il margine operativo lordo da 129 milioni di euro dal 2015è salito a 229 milioni di euro nel 2023. Senza dimenticare gli oltre 730 milioni di investimenti lordi realizzati da AcegasApsAmga tra il 2014 e il 2023 nel Triveneto, di cui 105 milioni sui territori di Udine e Gorizia. Ai soci del territorio udinese sono stati erogati quasi 48 milioni di euro di dividendi dall’ingresso nel Gruppo Hera. Tutto questo ha permesso, tra le varie attività svolte, l’ammodernamento delle reti, la sostituzione dei contatori elettrici e del gas per la digitalizzazione del servizio, l’ingresso dei due Comuni nella mobilità sostenibile attraverso l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e la realizzazione di distributori di gas metano.

Altro risultato rilevante, infine, l’aggiudicazione della gara per la gestione della distribuzione gas nell’Ambito Territoriale Minimo (ATEM) Udine 2, una delle prime bandite in Italia, comprendente 18 comuni (fra cui il Capoluogo) e oltre 90 mila utenze, distribuite lungo una rete di oltre 1.200 km. Grazie al valore tecnico e innovativo – sia dal punto di vista del servizio offerto sia dal punto di vista ambientale – del progetto presentato, AcegasApsAmga, già gestore uscente in 13 dei 18 comuni, ha ottenuto la titolarità del servizio per i prossimi 12 anni.

Lo sviluppo dell’area mercato

ll progetto di fusione per incorporazione di Amga nel Gruppo Hera ha incluso il passaggio delle attività di vendita della multiutility udinese all’interno di Hera Comm, che le ha poi integrate in EstEnergy, divenuta il primo operatore energy del Nord Est, con oltre 1 milione di clienti luce e gas, a seguito dell’acquisizione delle aziende di vendita del gruppo veneto Ascopiave.

L’integrazione di Amga Energia & Servizi all’interno di una grande realtà come il Gruppo Hera ha consentito all’azienda del territorio di crescere e poter competere con gli altri grandi player nazionali, grazie all’innovazione interna, alla digitalizzazione dei processi e dei canali di contatto, oltre all’ampliamento del portafoglio di offerta che oggi include anche tanti servizi a valore aggiunto, dalle caldaie ai condizionatori, dalle soluzioni per la mobilità elettrica fino agli impianti fotovoltaici.

Tra le importanti novità che hanno coinvolto il territorio di Udine c’è anche l’aggiudicazione dal 1° luglio 2024 del Servizio elettrico a Tutele Graduali, che il Gruppo Hera gestisce complessivamente in 37 province sul territorio nazionale nell’ambito del nuovo regime transitorio previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA – per accompagnare i clienti non vulnerabili verso il mercato libero.

Un continuo percorso di crescita che valorizza il legame con il territorio ampliando il perimetro di azione dell’azienda e al contempo la gamma di servizi e le opportunità per i clienti e la comunità locale.

L’incontro e gli ospiti

Oltre a celebrare i significativi risultati raggiunti in termini di valore condiviso, durante l’evento sono stati sottolineati i progressi nell’innovazione tecnologica, finalizzati a migliorare le infrastrutture e i servizi gestiti dal Gruppo Hera, nonché l’impegno costante affinché tali servizi diventino sempre più rispettosi dell’ambiente e orientati alla transizione energetica. Questo percorso, che ha un impatto diretto e positivo sulla qualità della vita delle persone, è stato ulteriormente arricchito dalla presentazione dei progetti con cui la multiutility intende affrontare le sfide future. L’evento ha offerto una visione chiara e concreta delle strategie per un ulteriore sviluppo tecnologico verso la decarbonizzazione, dimostrando l’impegno del Gruppo Hera nel perseguire un progresso sostenibile e innovativo. Aggiungerei qualcosa sulla resilienza delle infrastrutture e prossimi passi.

All’incontro di oggi sono intervenuti i grandi nomi del passato, del presente e del futuro del territorio e del Gruppo Hera: Tomaso Tommasi di Vignano, Presidente AcegasApsAmga e Presidente esecutivo Hera fino al 2023; Fabio Scoccimarro, Assessore all’Ambiente ed Energia della Regione FVG; Alberto Felice De Toni, Sindaco di Udine; Rodolfo Ziberna, Sindaco di Gorizia; Roberto Gasparetto, Amministratore Delegato AcegasApsAmga; Daniele Romanello, ex Direttore Generale Amga e Direttore Gas AcegasApsAmga; Furio Honsell, Sindaco di Udine dal 2008 al 2018; Pietro Fontanini, Sindaco di Udine dal 2018 al 2023; Isabella Malagoli, Amministratore Delegato di Hera Comm ed EstEnergy; Carlo Andriolo, Direttore Generale AcegasApsAmga.

Sul tema della sicurezza e della transizione energetica è intervenuto il CEO di Snam Stefano Venier, mentre il Presidente Esecutivo del Gruppo Hera Cristian Fabbri ha chiuso il convegno illustrando le prospettive future del Gruppo.