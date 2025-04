Digitale: parere positivo del Cal a piano strategico triennale per Ict

Il Consiglio delle Autonomie locali ha dato parere positivo al Piano strategico triennale per lo sviluppo dell’Ict, dell’egovernment e delle infrastrutture telematiche 2025-27.



Il documento è stato illustrato ai rappresentanti degli enti locali dall’assessore regionale al Patrimonio e servizi informativi che ne ha tracciato i contenuti salienti.



L’assessore ha ricordato che in tema di potenziamento ed estensione della Rete pubblica regionale (Rpr) e di coordinamento con i Piani nazionali attivi sul territorio, il Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia ad aver completato la copertura delle aree bianche, progetto già avviato dal 2016.

Vi è ora la necessità di attivare l’intervento degli operatori privati per coprire il cosiddetto “ultimo miglio” di collegamento tra le abitazioni private e le infrastrutture in fibra ottica. La sollecitazione all’intervento, con riferimento anche alla copertura del segnale di telefonia mobile in alcune aree montane, è giunta anche dal tavolo recentemente attivato dalla Prefettura di Udine che ha riunito Regione, Comuni e operatori per la ricerca di soluzioni in tempi brevi.



Altro tema rilevante è la difesa dei dati dagli attacchi informatici: su questo la Regione ha in programma investimenti per circa 4 milioni di euro a valere sulla strategia nazionale di cybersicurezza. Ulteriori progetti riguardano l’accessibilità e la digitalizzazione dei servizi pubblici dei Comuni, in coerenza con gli obiettivi del Pnrr.

L’assessore ha ricordato, in particolare, i 15 milioni di euro stanziati dalla Regione per proseguire gli investimenti sui Data center regionali, finalizzati in particolar modo a supportare le amministrazioni del sistema informativo integrato regionale (Siir) nel periodo di assestamento successivo alla conclusione dei progetti Pnrr, con una particolare attenzione nei confronti dei Comuni.



Il piano contiene inoltre un ingente programma di investimenti (130 milioni di euro nel triennio) su servizi informatici per la sanità: l’evoluzione del fascicolo sanitario elettronico; la realizzazione delle centrali operative territoriali a supporto delle nuove case di comunità e degli ospedali di comunità; la linea di sviluppo della telemedicina (assistenza, monitoraggio, consulto e visita), l’integrazione dei sistemi con l’intelligenza artificiale.

Infine, l’assessore ha invitato i Comuni a partecipare all’incontro che si svolgerà a Udine il 3 giugno durante il quale le aziende del territorio presenteranno i progetti realizzati per il “Contest innovativo per la digitalizzazione della Pa” che mirano ad utilizzare le risorse residue del Pnrr (linea M1C1) per potenziare i servizi della pubblica amministrazione locale, con un interesse specifico per l’archiviazione documentale e la cybersicurezza.