450mila euro per la digitalizzazione del Distretto più a Nord Del Mediterraneo

Ammontano a 450.000 euro i contributi che il Distretto del Punto Più a Nord Del Mediterraneo ha messo a disposizione delle aziende con sede in uno dei nove Comuni rientranti nel Distretto per l’acquisto e l’attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e lo sviluppo della digitalizzazione e l’implementazione dei sistemi di Information Tecnology (IT), e per lo sviluppo sostenibile.

Possono partecipare al bando, aperto fino al 19 aprile, Micro, Piccole e Medie Imprese iscritte al Registro delle Imprese, attive alla data di presentazione della domanda di contributo, non in liquidazione e con un’unità locale all’interno dei comuni del Distretto.

I contributi verranno distribuiti a 100 imprese suddivise proporzionalmente tra quelle presenti in ogni comune del Distretto che presenteranno richiesta: 34 per Monfalcone, 5 per Aquileia, 9 per Duino Aurisina, 16 per Grado, 12 per Muggia, 11 per Ronchi dei Legionari, 5 San Canzian d’Isonzo, 2 per San Pier d’Isonzo, 6 per Staranzano.

“Entriamo nel vivo dell’attività del Distretto del Commercio “Punto Più A Nord Del Mediterraneo” – ha rilevato il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint – coinvolgendo le imprese, che per noi rappresentano un tassello fondamentale per lo sviluppo del territorio, e offrendo loro l’opportunità di ricevere un supporto per modernizzare e facilitare il proprio lavoro.

Il nostro Distretto del Commercio vanta dei numeri davvero importanti, abbracciando le quattro province della regione, 9 comuni con caratteristiche e peculiarità eterogenee, 9 associazioni di categoria e racchiudendo al proprio interno oltre 90.000 cittadini e ben 5.147 imprese – di cui 1.752 a Monfalcone – con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e turistico delle nostre città attraverso una rete che abbiamo creato insieme, con l’obiettivo di sottolineare il senso di appartenenza al nostro territorio e il valore della cooperazione – di cui siamo orgogliosi – e di supportare le attività economiche nel percorso verso la digitalizzazione”.

Il progetto, del valore di 960.000 euro – di cui 480.000 di fondi regionali e il restante di fondi propri dei Comuni – si compone di 4 parti: 180.000 euro saranno impegnati per le spese di di marketing e animazione urbana attraverso l’installazione di totem in rete contenenti le informazioni relative ai Comuni del Distretto; 240.000 euro saranno destinati alle spese per gli investimenti pubblici per infrastrutturazione urbana,450.000 euro per interventi a favore delle imprese e 90.000 euro per le spese di progettazione.

I componenti del Distretto, in maniera unanime, hanno deciso di destinare tutte le risorse disponibili per la realizzazione dei progetti, ricorrendo alla nomina di un manager interno – il dottor Andrea Pavano, Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Ufficio SUAP e Commercio del Comune di Monfalcone – che espleterà la sua funzione a titolo gratuito.

Inoltre, il Comune di Monfalcone ha anche provveduto ad affidare all’architetto Igor Stanta tutta la fase progettuale e la direzione dei lavori e al Polo Tecnologico Alto Adriatico la promozione e coordinamento dei bandi.

Per partecipare al bando è possibile collegarsi al sito del Comune di Monfalcone, accedendo al seguente link: Distretto del commercio – bando digitalizzazione delle imprese. – Comune di Monfalcone