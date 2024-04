Digitalizzazione della PA, percorso condiviso con le imprese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Digitalizzare e mappare i processi della pubblica amministrazione, per contribuire allo sviluppo del valore pubblico, mettendo in evidenza le migliori esperienze del territorio, favorendo la circolazione di conoscenze e lo sviluppo di competenze nel sistema della PA del Friuli Venezia Giulia. E’ lo spirito di un progetto di ricerca illustrato a tutti i portatori di interesse da Anci e ComPa del Friuli Venezia Guilia nel corso di un evento organizzato in Confindustria Udine. Un’occasione per evidenziare le buone pratiche del territorio, ma anche per superare alcuni stereotipi sia sulla pubblica amministrazione che sulle imprese, per far dialogare meglio questi due mondi.