‘Digitalizziamo l’economia della montagna, la competitività della regione crescerà’

Digitalizzare l’economia della montagna è un plus strategico per rendere queste realtà ancora più competitive e ridurre o, addirittura, annullare eventuali gap derivanti dalla localizzazione degli stabilimenti.

‘Ci mettiamo a disposizione per e con le aziende di montagna per condurle ad un livello di digitalizzazione maggiore, che significa efficientamento dei processi produttivi, con la digitalizzazione e l’applicazione dell’AI’ lo afferma Cristian Feregotto, a capo della tecnologica Infostar ed al vertice del Gruppo Informatica di Confindustria Udine.

‘Il nostro territorio è ricco di aree montane, dove esistono presidi produttivi industriali importanti, crediamo che una azienda del territorio, come la nostra, possa fare la differenza nella collaborazione con queste realtà. Se si rende competitivo un territorio, l’intera regione ne trae vantaggio’ conclude Feregotto.

Ne sono convinte le imprese e i soggetti che operano nel settore Ict, come Infostar, l’azienda di Tarcento che da trent’anni accompagna le imprese friulane nell’innovazione tecnologica e digitale, fornendo una molteplicità di servizi: dall’analisi e dalla progettazione degli interventi necessari ai sistemi informativi alla cybersecurity ai corsi di formazioni su Ai, normative di settore e tutto ciò che può rendere l’impresa assolutamente aggiornata rispetto alle opportunità che la tecnologia può offrire per supportare e innovare il business e i processi produttivi.

Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Valli del Natisone e valli montane del Pordenonese per Infostar non hanno limiti né geografici né tecnici: «Ogni sito produttivo può essere analizzato nelle sue necessità e supportato nei processi di aggiornamento e implementazione necessari o opportuni», sottolinea il fondatore e amministratore dell’azienda, Cristian Feregotto.

Efficienza, sicurezza e la qualità del lavoro aziendale con infrastrutture e servizi per creare solide fondamenta digitali; cybersecurity e data protection per la difesa, prevenzione e protezione dei dati; digital workplace Ai per assicurare innovazione, agilità e risparmio negli ambienti di lavoro digitali; formazione It per accrescere le competenze digitali e accelerare il successo di ogni impresa.

«La sintesi della nostra attività è mettere a disposizione tecnologie digitali a vantaggio delle imprese con una quindicina di professionisti e una qualità d’intervento certificata», conclude l’imprenditore.