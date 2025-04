‘Dimentica’ di dichiarare la vendita di auto di lusso per quasi 4 milioni di euro, denunciato

A Gorizia è stata scoperta una maxi frode fiscale nel settore del commercio delle autovetture. A seguito di una verifica fiscale nei confronti di una società di capitali specializzata nella compravendita di auto di lusso, gli uomini dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno accertato che il titolare nel 2023 aveva omesso di dichiarare all’erario diverse vendite per 3 milioni e 800 mila euro e di versare la corrispondente IVA prevista per oltre 800mila euro.

A seguito delle evidenze emerse anche dalle successive indagini della Guardia di Finanza, le fiamme gialle hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Gorizia, per l’ipotesi di omessa dichiarazione, il legale rappresentate della società isontina, un cittadino rumeno che si era reso irreperibile durante le ispezioni.