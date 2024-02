Diminuiscono i residenti a Gorizia, ma la città rimane attrattiva

I trasferimenti a Gorizia sostanzialmente rimangono invariati, le partenze, invece, sono in calo. In diminuzione i decessi, i nuovi nati senza grandi variazioni, con un maggior numero di fiocchi azzurri rispetto a quelli rosa. Gli stranieri leggermente aumentati, con la presenza di ucraini superiore a quella dei cinesi. Queste alcune delle indicazioni che emergono dai dati demografici del capoluogo Isontino relativi al 2023, fermo restando che al momento sono disponibili solo quelli dell’archivio Anagrafe del Comune di Gorizia, quindi le statistiche sono elaborate con informazioni di origine amministrativa. Per il 2022 sono disponibili invece i dati Istat, derivanti cioè dalla rilevazione della popolazione effettuata con il censimento.

“I dati devono essere contestualizzati. In un contesto nazionale in cui si assiste a un continuo calo demografico, ancora più evidente storicamente nella Venezia Giulia, siamo riusciti a rallentare in modo importante la perdita di residenti”, premette il sindaco, Rodolfo Ziberna. E spiega: “Scorrendo i dati relativi all’andamento demografico a Gorizia nel 2023 e confrontandoli con quelli degli anni e decenni precedenti, emerge che la nostra città mantiene una forte capacità attrattiva, pur non avendo una zona industriale forte e in crescita, come per esempio Aidussina o Pordenone senza andare troppo lontano, e pur non avendo più il ruolo di “città emporio” né di residenza per un numero consistente di militari. Ad attrarre è quindi la possibilità di beneficiare di un’alta qualità della vita, grazie all’elevato livello dei servizi offerti sia per le famiglie che per le persone non più giovani, oltre che grazie alla sicurezza e alla presenza di tanto verde. Punti di forza che spingono anche tante persone a trasferirsi nella nostra città”. A confermare questa considerazione c’è anche il dato, emerso recentemente dal borsino immobiliare Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali), in base a cui le compravendite di case a Gorizia sono aumentate del 20 per cento nel giro di un anno, con una notevole presenza tra gli acquirenti di sloveni.

Secondo l’Anagrafe erano 33.547 i residenti a Gorizia il 31 dicembre 2023, di cui 16.390 maschi e 17.157 femmine. Esattamente un anno prima, quindi il 31 dicembre 2022, il totale per l’Istat era di 33.584, di cui 16.428 maschi e 17.156 femmine. Dal raffronto emerge quindi che complessivamente i residenti sono diminuiti di 37 unità. Le persone che si sono trasferite a Gorizia sono rimaste sostanzialmente invariate: 1.234 sono infatti le immigrazioni totalizzate secondo l’Anagrafe nel 2023, mentre nel 2022 l’Istat ne ha registrate 1.240. Le emigrazioni sono più nettamente calate: sono state 810 nel 2023, 899 nel 2022.

Per quanto riguarda la popolazione straniera, al 31 dicembre 2023 (dati Anagrafe) si contavano 29.771 residenti italiani (14.512 maschi e 15.259 femmine), mentre l’anno prima per l’Istat erano 29.869 (14.525 maschi e 15.344 femmine). I residenti stranieri per l’Anagrafe a fine 2023 erano 3.776 (1.878 maschi e 1.898 femmine), 61 in più rispetto a fine 2022, quando invece per l’Istat se ne contavano 3.715 (1.903 maschi e 1.812 femmine). In entrambi gli anni i cinque Stati più rappresentati sono Slovenia, Kosovo, Bosnia Erzegovina, Romania e Marocco. Nel 2023 gli ucraini sono saliti a quota 199 (erano 147 nel 2022), superando i rappresentanti della Repubblica popolare cinese, scesi a 171 da 184. In aumento anche i macedoni, passati da 165 a 175.

Nel giro di un anno si è registrato anche un calo dei decessi: 476 sono stati quelli del 2023 (208 maschi e 268 femmine), 497 quelli del 2022 (219 maschi e 278 femmine). A Gorizia negli ultimi due anni sono nati più maschietti che femminucce. I nati nel 2023 sono stati complessivamente 186: i fiocchi azzurri sono stati 96, quelli rosa 90. Nel 2022 su un totale di 190, i fiocchi azzurri sono stati 99 e quelli rosa 91. I nomi più gettonati per i maschi sono stati Federico e Pietro, seguiti da Christian ed Edoardo, senza dimenticare poi anche Noah, Gioele, Daniele, Damiano, Samuel, Gabriel, Thomas, Liam, Alessandro e Leonardo. Per le femmine in cima alla classifica c’è Emma, seguita da Ginevra, Lara, Anita, Anna, Isabel, Diana, Aurora, Fatima, Nina e Luna.