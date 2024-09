Diminuiscono i morti sul lavoro in Friuli Venezia Giulia

Tra gennaio e luglio del 2024 sono state 10 le persone morte sul posto di lavoro in regione, 5 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La provincia di Udine è il territorio più colpito: 5 le tragedie verificatesi, lo stesso numero registrato nel medesimo arco temporale del 2023, quando nel corso dell’intero anno in Friuli Venezia Giulia ci sono stati 22 decessi sul lavoro. Preoccupante anche la situazione in provincia di Pordenone, che quest’anno ha pianto la perdita di tre lavoratori, quattro in meno rispetto all’anno scorso. Gorizia e Trieste, infine, quest’anno hanno subito ciascuna una morte sul lavoro. A fornire i dati è uno studio della Cgia di Mestre.