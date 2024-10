Diminuzione dell’ILIA per le seconde abitazioni

«L’abbassamento dell’aliquota ILIA sulle seconde case deciso dalla Giunta rischia di essere un regalo a chi ha già un patrimonio importante, in particolare per chi ha la seconda abitazione in comuni turistici. Ancora una volta il centrodestra ignora i bisogni di chi fa fatica ad arrivare a fine mese e distribuisce risorse a chi non ne ha bisogno. Con 33 milioni di euro all’anno si sarebbe potuto fare molto per affrontare seriamente il problema delle case non abitate e della riqualificazione del patrimonio architettonico regionale». Così il capogruppo del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg Massimo Moretuzzo a margine della riunione odierna della I Commissione consiliare che ha approvato il disegno di legge relativo all’imposta locale, la prossima settimana all’esame dell’Aula.

«In Friuli-Venezia Giulia ci sono almeno 100 mila abitazioni non utilizzate, con una situazione drammatica nelle aree interne come la Carnia dove circa il 50% delle case non è abitato – osserva Moretuzzo –. Nello stesso tempo viviamo il paradosso di giovani e famiglie che fanno grande fatica a trovare alloggi in affitto a prezzi ragionevoli e spesso il problema della casa, assieme a quello delle condizioni lavorative, è uno dei fattori che spinge tante persone a spostarsi fuori regione».

«La riduzione delle imposte sulla seconda casa potrebbe avere un senso per quei nuclei familiari che ricevono una seconda casa in caso di successione ereditaria, soprattutto per coloro che hanno redditi bassi e che rischiano di esserne penalizzati. Ci troviamo quindi ancora una volta davanti a una norma finalizzata a trovare il consenso di una fetta della popolazione, non a risolvere uno dei temi importanti che riguardano il futuro della nostra regione», conclude Moretuzzo.