venerdì 19 Settembre 2025
PoliticaEconomia

15 dipendenti licenziati dalla Super Solar di San Daniele

Pozzo (Pd): Regione tuteli personale Super Solar
Redazione
Autore: Redazione

“Misure drammatiche e definitive come il licenziamento vanno contenute ed evitate con forza. Esistono diversi strumenti che possono essere attivati, esiste ancor prima il rispetto per i lavoratori ed esiste il confronto con parti sociali e istituzioni. Cose che, a quanto pare, sembrano mancate nella crisi improvvisa della Super Solar di San Daniele. Auspichiamo un intervento anche della Regione a tutela dei 15 lavoratori licenziati in tronco dall’oggi al domani”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Massimiliano Pozzo (Pd) che annuncia un’interrogazione alla Giunta regionale attraverso la quale chiede un intervento della Regione Fvg in merito ai licenziamenti annunciati alla E.On Super Solar di San Daniele del Friuli. “La situazione desta notevole preoccupazione per una situazione che sembra inaccettabile anche nei modi. Ai lavoratori e alle loro famiglie – conclude Pozzo – esprimiamo solidarietà e vicinanza e sarà nostro impegno favorire l’attivazione di un tavolo che coinvolga tutti i livelli istituzionali con categorie e sindacati affinché ci sia un dialogo diretto con la proprietà , al fine di trovare una situazione che tuteli i lavoratori”.

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

Redazione

