Diritto allo studio universitario, dalla Regione FVG 80 milioni

La Regione Friuli Venezia Giulia sostiene con convinzione l’attuazione del diritto allo studio universitario al punto da destinare 80 milioni di euro in quattro anni, esattamente nel periodo 2022-2026.

Lo ha reso noto l’assessore all’istruzione FVG Alessia Rosolen che, nella Quarta Commissione del Consiglio Regionale, ha spiegato che “a questi investimenti si sommano 53,5 milioni di euro previsti nella programmazione 2024-27 per l’edilizia universitaria, la manutenzione degli immobili e il potenziamento dell’housing studentesco, oltre ad altri 13 milioni per la riqualificazione del Centro direzionale Valle di Pordenone”.

Le nuove misure della Giunta Regionale riguardano l’aumento dei limiti di reddito stabiliti a livello ministeriale: quello Isee passa a 28.339 euro, mentre l’Ispe sale a 61.608 euro. Previsti anche ulteriori aumenti negli importi delle borse di studio e un rafforzamento dell’accoglienza abitativa sul fronte posti alloggio con particolare attenzione agli studenti con disabilità certificata.