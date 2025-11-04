Disabilità, il nuovo Polo Strada Alta esempio di integrazione socio-sanitaria a Pordenone

L’inaugurazione dei nuovi spazi del Polo Strada Alta segna un passo importante nel potenziamento dei servizi di inclusione e integrazione socio-sanitaria del territorio.

L’iniziativa nasce dalla co-progettazione tra Fondazione Well Fare Pordenone e l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo), nell’ambito del progetto “Piave 53 – Polo per l’inclusione e la comunità”, realizzato in collaborazione con Associazione Modo e Associazione Torre.

Situato nel quartiere Torre di Pordenone, il Polo Strada Alta si propone come un punto di riferimento per le persone con disabilità, offrendo spazi dedicati all’autonomia abitativa, laboratori esperienziali e attività di inclusione sociale aperte anche alla cittadinanza. L’obiettivo è duplice: rafforzare il tessuto sociale locale e favorire la partecipazione attiva della comunità, promuovendo una cultura dell’inclusione diffusa e concreta.

“L’inaugurazione di oggi – ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi – è un’occasione per ringraziare tutte le persone che ogni giorno si occupano di integrazione socio-sanitaria. Troppo spesso, quando parliamo di salute, pensiamo solo agli ospedali. Ma oggi viviamo il tempo delle cronicità, e le disabilità rappresentano cronicità importanti, che spesso accompagnano la vita intera. Gli spazi di libertà, autonomia e indipendenza che riusciamo a creare insieme consentono a queste persone di vivere una vita piena e normale.”

Riccardi ha ricordato come il rafforzamento dell’integrazione socio-sanitaria sia frutto di un approccio culturale maturo, sostenuto con decisione dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

“Il nostro territorio – ha spiegato – è tra i più avanzati d’Italia grazie a un’impostazione normativa condivisa e approvata quasi all’unanimità nella scorsa legislatura. Questo ci consente di affrontare anche i bisogni più complessi in stretta collaborazione con il sistema del terzo settore e con le Aziende sanitarie regionali.”

Nel corso della cerimonia è stato ricordato che il Polo Strada Alta è il risultato di una sinergia virtuosa tra istituzioni e associazioni locali.

Già nel 2021 è stata istituita un’Unità Educativa Territoriale (UET) di Asfo per promuovere percorsi di autonomia per giovani e adulti con disabilità. Successivamente, grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, la Fondazione Well Fare Pordenone ha potuto ampliare gli spazi disponibili, acquistando e ristrutturando gli immobili di via Piave 51 e 53, oggi sede del nuovo Polo.

Il progetto rappresenta un modello di collaborazione pubblico-privato sociale che mette al centro la persona e la comunità, confermando la direzione intrapresa dalla Regione: costruire un welfare di prossimità, capace di integrare salute, autonomia e partecipazione.