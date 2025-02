Disagi per la chiusura della H4 slovena, pesanti ricadute in Regione

Preoccupazione da una parte e volontà di trovare una soluzione dall’altra dopo i disagi per la chiusura dell’H4 la superstrada slovena che collega l’A1, all’altezza di Razdrto, con il valico di Gorizia. L’assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti, Cristiana Amirante ha incontrato il presidente di Confcommercio Gorizia Gianluca Madriz e con i rappresentanti locali del sistema dell’autotrasporto.

Amirante ha ribadito come non siano tuttora pervenute informazioni dalle istituzioni slovene sull’effettiva durata del cantiere