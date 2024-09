Dissesto idrogeologico FVG, Gava: “Pronti 30 milioni per opera strategica su Tagliamento”

Pronto il decreto che destina oltre 30 milioni di euro al Friuli Venezia Giulia contro il rischio idrogeologico. Il documento è stato ora trasmesso al Presidente Massimiliano Fedriga per l’acquisizione dell’intesa. Lo annuncia il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava. Le risorse serviranno alla messa in sicurezza del fiume Tagliamento, bacino idrografico storicamente problematico per il territorio. “Come da impegno assunto dal MASE con Regione e enti locali, finanziamo un’opera strategica che ci consentirà finalmente di superare i rischi delle portate di piena del corso d’acqua, contemperando le esigenze di pubblica incolumità e di sicurezza idraulica” sottolinea il viceministro che, nei mesi scorsi, si è personalmente occupata del dossier inserito nella programmazione 2024 tra gli interventi per il Friuli Venezia Giulia “prioritari ed urgenti”.