Distretti del commercio, a Monfalcone fondi per la digitalizzazione

Sono 36 le imprese che hanno partecipato al secondo bando indetto dal Distretto del Commercio “Punto Più A Nord Del Mediterraneo” – di cui il Comune di Monfalcone è capofila del progetto – per la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo tecnologico delle imprese, con l’obiettivo di incentivare in particolare l’acquisto e l’attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati, lo sviluppo della digitalizzazione e l’implementazione dei sistemi di Information Technology (IT), nonché allo sviluppo sostenibile.

Il bando, con scadenza il 31 luglio, ha messo a disposizione delle aziende con sede nel territorio del Distretto 155.062,02 euro; sono pervenute complessivamente 36 domande presentate da 12 imprese con sede nel Comune di Monfalcone; 2 di Aquileia; 1 di Duino Aurisina; 4 di Grado; 3 di Muggia; 8 di Ronchi dei Legionari; 6 di San Canzian d’Isonzo; alle quali verranno distribuiti contributi pari a 64.334,54 euro in quanto, secondo il bando, la spesa massima erogabile per gli interventi ritenuti ammissibili è pari al 50% della spesa sostenuta e fino all’importo massimo pari a 2.250,00 euro.

In una prima fase, attraverso un precedente bando pubblicato lo scorso aprile, il Distretto del Commercio ha già erogato 69.937,38 euro a 38 aziende che ne avevano fatto richiesta; corrispondono quindi, complessivamente, a 134.272,54 euro i contributi erogati attraverso i due bandi, con 74 aziende risultate beneficiarie.

Con entrambi i bandi, il Distretto del Commercio ha messo a disposizione delle imprese con sede in uno dei 9 Comuni partecipanti – Monfalcone, Aquileia, Duino Aurisina, Grado, Muggia, Ronchi dei Legionari, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo, Staranzano – un totale di 225.000 euro per finanziare progetti del valore complessivo fino a 450.000 euro.

Il progetto Distretto del Commercio “Punto Più A Nord Del Mediterraneo”, del valore complessivo di 960.000 euro – di cui 480.000 di fondi regionali e il restante di fondi propri e delle imprese – si articola in 4 parti: 180.000 euro saranno impegnati per le spese di marketing e animazione urbana attraverso l’installazione di totem in rete contenenti le informazioni relative ai Comuni del Distretto; 240.000 euro saranno destinati alle spese per gli investimenti pubblici per infrastrutturazione urbana, 90.000 euro per le spese di progettazione e 450.000 euro, appunto, per interventi a favore delle imprese.

La graduatoria dei contributi assegnati alle imprese è stata pubblicata sul sito del Comune di Monfalcone.