Distretti industriali, in Fvg calo del 9,8%

I distretti del Triveneto chiudono i primi 9 mesi del 2023 con più di 31 miliardi di euro di esportazioni, in aumento del +0,9% a prezzi correnti sullo stesso periodo dell'anno precedente con l'incremento dell'export in valore che è stato di circa 268,4 milioni di euro. Il terzo trimestre di rilevazione fa registrare tuttavia una flessione del -3,2% rispetto al medesimo periodo del 2022. Sono i dati principali del report di Intesa Sanpaolo. Performance in calo per i distretti del Fvg che mostrano una contrazione (-9,8%) rispetto allo stesso periodo del 2022, anno record. A soffrire in modo particolare sono stati i Distretti del mobile e arredo: le Sedie e complementi di arredo di Udine (-13%), Mobile e pannelli di Pordenone (rispettivamente -10,2% e -10,9%). Male anche gli Elettrodomestici del pordenonese che segnano la contrazione più forte (-23% nei primi 9 mesi in peggioramento tra luglio e settembre a -27,8%). In larga flessione le esportazioni del distretto del Prosciutto di San Daniele (-9%) che rimangono contenute rispetto agli atri distretti monitorati nella regione. Restano positivi vini e distillati del Friuli e caffè di Trieste.