Il Distretto del commercio Friuli orientale annuncia due nuovi eventi a Trivignano Udinese e Moimacco

Due nuovi eventi esperienziali arricchiranno il calendario del Distretto del Commercio del Friuli Orientale: Sapori di Comunità – Via del Latte e del Formaggio, in programma a fine autunno 2025 a Villa Elodia a Trivignano Udinese, e Fiori in Villa – Natura, Benessere e Bellezza, previsto per la primavera 2026 a Villa De Claricini Dornpacher di Moimacco. L’Assemblea del Distretto, riunita a Pavia di Udine, ha approvato le due iniziative che, come per gli appuntamenti precedenti, offriranno alle imprese aderenti spazi espositivi e occasioni di contatto diretto con i visitatori.

«Il Distretto ha dimostrato che commercio, turismo e comunità possono crescere insieme – ha dichiarato Beppino Govetto, sindaco di Pavia di Udine, capofila –. Ora puntiamo su eventi che uniscono storia e innovazione per attrarre pubblico e consumatori da tutta la regione e oltre». Sapori di Comunità sarà dedicato ai prodotti lattiero-caseari del territorio, tra degustazioni, laboratori per famiglie e incontri con esperti. «Sarà una giornata all’insegna del gusto e della tradizione friulana, dove latte e formaggi diventeranno cultura viva, capace di unire famiglie, produttori e territorio del nostro Distretto, il tutto nella meravigliosa Villa Elodia», ha commentato Roberto Tuniz, sindaco di Trivignano Udinese. Fiori in Villa intreccerà invece florovivaismo, wedding lifestyle, benessere e bellezza, con installazioni scenografiche, esperienze olfattive e spettacoli serali. «La nostra villa veneta diventerà un palcoscenico di natura e bellezza, un richiamo anche per i visitatori della vicina Slovenia», ha aggiunto Enrico Basaldella, sindaco di Moimacco.

Nel corso dell’Assemblea sono stati presentati anche i risultati delle attività 2025: 226 imprese aderenti, il primo bando di contributi con 54 aziende beneficiarie per un totale di 103.000 euro e la crescita della comunicazione digitale, che ha rafforzato il legame tra operatori e cittadini. Tra i nuovi strumenti in fase di introduzione ci sono i buoni spesa welfare destinati ai dipendenti di alcune imprese metalmeccaniche del Distretto, spendibili esclusivamente nei negozi di prossimità del territorio. «La partecipazione attiva delle aziende – ha osservato ancora Govetto – resta il motore del nostro sviluppo».

L’Assemblea ha inoltre espresso apprezzamento per il nuovo Testo Unico Commercio e Turismo promosso dalla Regione, che introduce semplificazioni normative e rafforza il ruolo dei Distretti. «La fiducia che la Regione ha riposto nei Distretti del commercio è uno stimolo importante – ha concluso Edi Sommariva, manager del Distretto –. Il futuro del commercio di prossimità passa dalla capacità di intrecciare turismo, cultura e comunità, mantenendo salde le radici del territorio».

Il Distretto del Commercio del Friuli Orientale – noto anche come Distretto delle Meraviglie – riunisce dodici comuni (Pavia di Udine come capofila, Buttrio, Chiopris Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, San Giovanni al Natisone e Trivignano Udinese), la Camera di Commercio Pordenone-Udine, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Banca 360 e Fondazione Maseri di UniUd.