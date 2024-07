Udine: 250 mila euro per la competitività del commercio locale e l’innovazione digitale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO.

È passato al vaglio dell’ultima giunta comunale e sarà applicato entro la prima settimana di agosto il primo bando del Distretto del Commercio di Udine. Si tratta di un avviso pubblico che mette a disposizione ben 250 mila euro a sostegno della competitività e dell’innovazione digitale delle imprese sul territorio udinese. Queste risorse, parte dei fondi regionali per lo sviluppo dei distretti, saranno destinate a finanziare progetti che puntano a migliorare l’organizzazione e aumentare la disponibilità di nuove tecnologie delle realtà imprenditoriali udinesi, con l’obiettivo finale di migliorare l’esperienza del cliente, favorire la creazione di una rete commerciale e far tornare Udine terreno fertile per il Commercio.

Il bando è indirizzato al tessuto economico della città, è aperto a tutte le imprese del territorio afferente al distretto del commercio e prevede la copertura del 75% di investimenti da parte delle imprese di almeno 2500 euro. Ad ogni impresa che vedrà la propria domanda accettata – il bando sarà aperto fino al prossimo 30 settembre – il contributo da parte del Comune di Udine potrà raggiungere un valore fino a 20 mila euro a fondo perduto.

Entrando nel dettaglio tecnico, le aree di intervento finanziabili dal bando includono in particolare la digitalizzazione del lavoro, l’analisi dei dati e delle informazioni, le nuove tecnologie, e nuove soluzioni digitali per i punti vendita. In particolare, saranno finanziati l’acquisto di soluzioni e strumenti digitali innovativi per migliorare l’organizzazione dei processi di interazione retailer-fornitori o dei processi interni; la dotazione di software e hardware per l’analisi dei dati, per l’analisi delle vendite e del costo del venduto, in generale per il miglioramento della prestazione degli esercizi.

L’obiettivo è, allo stesso tempo, aumentare la qualità il contesto lavorativo del commercio udinese e, di conseguenza, l’esperienza della clientela.

Gli ambiti maggiormente attenzionati sono la comunicazione e la componente visual del mondo del commercio udinese, verrà perciò supportato l’acquisto di monitor da vetrina indoor e outdoor per la comunicazione al cliente e per processi come il “camerino virtuale”.

Allo stesso tempo si terranno in considerazione soluzioni per i punti vendita come totem per gli ordini “salva code” e sistemi di cassa automatica, ma anche sistemi per la digitalizzazione delle consegne e il miglioramento del rapporto commesso-utente.

“Questo bando è un passo importante per il commercio udinese, sulla cui ripresa e crescita abbiamo lavorato molto negli ultimi mesi, in maniera particolare dopo la formazione del Distretto del Commercio e la nomina del Manager. Siamo sicuri che un supporto come questo darà una spinta a tutto il tessuto economico della città”, commenta Alessandro Venanzi, vicesindaco di Udine e Assessore a commercio e attività produttive. “Il bando per l’innovazione in favore delle realtà commerciali è un primo strumento che il Comune di Udine mette a disposizione per portare cambiamento e nuova linfa a un settore in difficoltà per vari motivi, dalla competizione con i centri commerciali, al fenomeno, anche quando non sostenibile, del commercio online. Vogliamo supportare tutto il comparto commerciale e aumentare la sua competitività con un finanziamento, che per ogni domanda, potrà raggiungere fino a 20 mila euro. Un sostegno inedito e cospicuo, che mette in chiaro l’impegno del Comune di Udine e il suo ruolo di favoreggiatore del commercio”.