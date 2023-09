Il Distretto del Commercio “Punto più a Nord del Mediterraneo” diventa realtà. La Regione ha infatti finanziato il progetto, del valore complessivo di 960.000 euro, con 480.000 euro, il contributo massimo finanziabile. I restanti 480.000 euro necessari alla realizzazione saranno a carico dei Comuni partecipanti.

Un progetto importante e competitivo che vede impegnati nove Comuni e sette associazioni di categoria del territorio isontino e delle province di Trieste e Udine e le due Camere di Commercio della regione. Insieme al Comune di Monfalcone, capofila, lo scorso maggio hanno infatti sottoscritto l’accordo per la creazione del Distretto i Comuni di Aquileia, Duino Aurisina, Grado, Muggia, Ronchi dei Legionari San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo, Staranzano, le associazioni di categoria Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom mandamento di Monfalcone, Confartigianato Imprese Gorizia, Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom di Trieste e dei Comuni dell’Area Giuliana, Confcommercio Imprese per l’Ascom Mandamento del Lagunare, CNA Friuli Venezia Giulia, Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese, Vivacentro e le C.C.I.A.A. Venezia Giulia e Udine Pordenone – ha lo scopo di recuperare il significato sociale e turistico del commercio cittadino come luogo di relazione, incontro, socialità e fulcro dell’informazione sulla vita e gli eventi del territorio.

“Il Distretto del Commercio comprende complessivamente circa 92.000 cittadini e oltre 5.000 aziende – spiega il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint -. Questi numeri rendono bene l’idea della dimensione del progetto. Adesso che sappiamo che i fondi ci sono, a breve ci incontreremo nuovamente per definire il cronoprogramma degli interventi e per partire con la pubblicazione del bando per le imprese”.

Il progetto del Distretto del commercio “Punto più a Nord del Mediterraneo” ha un valore economico di 960.000 euro, così distribuiti: 450.000 euro per il bando per le imprese per la digitalizzazione, 240.000 euro per il rinnovo dell’ambiente e dell’arredo urbano e 180.000 euro per l’acquisto di totem 5.0 e 90.000 per la progettazione. Si sviluppa su tre filoni, puntando sulla digitalizzazione di città e aziende e sul marketing del territorio, con l’obiettivo di penetrare anche i mercati al di fuori dei confini locali, rendendo le città più attrattive e dando risposte concrete ai cittadini.

La logica del progetto è quella di costruire un Mercato Diffuso 5.0 tra i nove Comuni di riferimento, dando vita a Cittadine Smart che collaborano tra loro per creare una Smart Destination. Grande attenzione sarà posta anche alla valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini e delle aree urbane a vocazione commerciale, anche mediante la realizzazione di iniziative volte a rivitalizzarne l’attrattività turistica, a creare occasioni di socialità e valorizzare l’offerta di prodotti del territorio a chilometro 0 e a basso impatto ambientale.

Per i Comuni, è previsto il rinnovamento dell’arredo urbano nel centro storico a favore dell’attrattività delle imprese e l’allestimento di giochi per bambini, tavoli e panche da pic-nic individuando delle aree strategiche. I totem 5.0, poi, rappresenteranno un punto di riferimento fisico di un sistema virtuale e saranno installati all’esterno, come elemento simbolico di ingresso o in crocevia fondamentali di potenziali attrazioni di visitatori e turisti, per fornire informazioni in tempo reale.