Distretto del Commercio Sile e Meduna: le opportunità del bando per le imprese

Dal 26 marzo al 10 aprile si terranno gli incontri per presentare il Distretto del Commercio Sile e Meduna e la proposta del bando per le imprese che investono in tecnologie digitali e sostenibilità ambientale nei comuni aderenti. Il bando consentirà alle imprese di proporre spese che avranno una copertura del 50% grazie al contributo messo a disposizione della Regione. L’incontro di Azzano Decimo sarà il 26 marzo alle 20.30 nella sala Consiliare del municipio.

“È stato – afferma l’Assessore al Commercio, Eleonora Pigat – un anno di intenso lavoro come comune capofila del progetto: una grande opportunità per le imprese che potranno accedere a un finanziamento che consentirà di fare un passo in più verso l’ammodernamento digitale in chiave sostenibile. La prima serata di presentazione si terrà ad Azzano Decimo seguiranno gli altri comuni aderenti al distretto. Appartenere al Distretto del commercio ci consente di elaborare strategie legate alle imprese in maniera coordinata fra comuni e con le categorie e consentirci, anche, di accedere anche a finanziamenti regionali importanti. Le serate sono finalizzate proprio a spiegare in cosa consiste questa progettualità e a ricevere osservazioni sul bando che sarà pubblicato successivamente al ciclo di incontri. Invito per questo tutti commercianti a presenziare agli incontri per essere informati e per farsi parte attiva di un processo che porterà a dei risultati importanti soprattutto nel lungo periodo. Negli incontri con le altre Amministrazioni in questo anno di lavoro posso dire che è forte la nostra volontà di istituzioni di lavorare in sinergia per rendere la nostra area competitiva.”