Dividendo da 53 milioni di euro per la Zignago Vetro

L’Assemblea degli azionisti di Zignago Vetro Spa, che ha sede a Fossalta di Portogruaro, ha approvato oggi il bilancio 2022 così come proposto dal Consiglio di amministrazione e la distribuzione di un dividendo per complessivi 53,3 milioni di euro, in ragione di 0,60 euro per ciascuna azioni ordinaria, corrispondente a circa il 61,5% dell’utile netto consolidato.

L’assemblea ha inoltre deciso di revocare per il periodo ancora mancante, che sarebbe scaduto il 29 ottobre 2023, e per la parte non ancora esercitata, la precedente delibera ad acquistare azioni proprie assunta il 29 aprile 2022 e, contestualmente, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia, di conferirne una nuova. Il riacquisto di azioni proprie, anche in considerazione della struttura patrimoniale del Gruppo, potrà, tra l’altro, sia essere funzionale ad obiettivi di creazione di valore per gli azionisti, sia essere utilizzato al servizio di piani di compensi a dipendenti, amministratori esecutivi e collaboratori di Zignago Vetro Spa e delle società controllate. Alla data odierna la Società detiene 495.270 azioni proprie.

Le aziende del Gruppo Zignago Vetro, una delle quali, la Julia Vitrium, opera a San Vito al tagliamento, producono contenitori di vetro di elevata qualità per alimenti e bevande, per profumi e cosmetici nonché bottiglie speciali in vetro per il mercato del vino e dei liquori, destinati al mercato nazionale e internazionale.

(Foto: Zignago Vetro)