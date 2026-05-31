Dixit 2026 torna a San Daniele: tre giorni per raccontare il futuro della comunicazione digitale

Dal 12 al 14 giugno il Cinema Teatro Splendor di San Daniele del Friuli ospiterà la 4° edizione di Dixit, il festival della comunicazione digitale che ogni anno porta nel cuore del Friuli creator, divulgatori, imprenditori, artisti e professionisti del web da tutta Italia capaci di raccontare la contemporaneità attraverso nuovi linguaggi, idee e strumenti. Tre giorni di talk, confronto, networking e intrattenimento per esplorare il mondo dei contenuti digitali, comprendere il presente e immaginare il futuro. Un festival che negli anni è diventato un punto di riferimento regionale per chi vive il mondo della comunicazione, dei social media, della creatività e dell’innovazione anche quest’anno sostenuto dal Comune di San Daniele del Friuli, i prosciuttifici Coradazzi, prolongo, Bagatto e altre attività locali.

Alla base c’è una visione precisa: invitare a San Daniele creator e professionisti che utilizzano i social media come strumenti di crescita culturale, divulgazione e impatto positivo sulla società, promuovendo un utilizzo più consapevole della tecnologia e della comunicazione digitale. Accanto a questo obiettivo, il festival porta avanti anche una strategia di valorizzazione territoriale. Gli ospiti presenti raggiungono, infatti, complessivamente una community online di circa 2 milioni di follower sulle diverse piattaforme social: una vetrina importante per raccontare San Daniele e il Friuli a un pubblico nazionale sempre più ampio, trasformando il territorio in protagonista dei contenuti condivisi online.

Il programma si aprirà venerdì 12 giugno alle 20.30 con Marcus Orator e Stella di Gleria, protagonisti di un incontro dedicato al rapporto tra cultura locale, lingua friulana e social media. A seguire la youtuber Bian Qian, creator e divulgatrice nata e cresciuta in Cina. Sabato 13 giugno, dalle 15, spazio a marketing, intelligenza artificiale e sostenibilità con Marco Onorato di Marketing Espresso, Pierpaolo D’Odorico di Datapizza e Duccio Travaglini, fondatore di Greencome e del marketplace sostenibile Reclò. Dalle 18 l’area esterna del festival ospiterà “Tajut Espresso”, format realizzato con Collettivo Espresso, con ospite la cantante Lowrah, reduce dall’esperienza a X-Factor, seguita da aperitivo e dj set di Manuel Coletto. La serata proseguirà dalle 20.30 con Francydreams, tra le creator italiane più seguite nel mondo gaming e Roblox, insieme ad Alan Mattiassi, psicologo del gioco ed esperto di gamification e neuroscienze cognitive, per riflettere sul gaming come strumento educativo e sociale. Chiuderà Pietro Isolan con un intervento dedicato al rapporto tra agricoltura, indipendenza e condivisione della conoscenza sui social media. Domenica 14 giugno, dalle 14, il festival affronterà i temi della tecnologia, della comunicazione e del futuro con Marco Costanza, esperto di Bitcoin e innovazione tecnologica, Nicolò Vadnjal sul tema della disabilità raccontata online, Alessio Mannino e Angelo Floramo in un dialogo sul rapporto tra comunicazione e potere, e infine Leonardo Rosi e Gió Fumagalli in un confronto dedicato al futuro dell’uomo nell’epoca delle macchine e dell’intelligenza artificiale.

Nell’edizione di quest’anno sono previsti anche due momenti di incontro “informali”. Il primo si terrà alle 10.30 di sabato 13 giugno al Cine-Teatro Splendor. Duccio Travaglini racconterà la sua piattaforma Reclò, grazie alle quale è possibile riparare borse e vestiti in pochi click. Un incontro interessante soprattutto (ma non solo) per sarti e calzolai locali che vogliano aumentare il proprio giro d’affari senza muoversi dal proprio negozio. L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione a: Sofia Gardisan, telefono: 0432 516747, e-mail: [email protected] Il secondo è nel pomeriggio, alle 17, ed è dedicato ai più piccoli. Una merenda-incontro fra FrancyDreams e la sua community.