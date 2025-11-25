  • Aiello del Friuli
martedì 25 Novembre 2025
Doggodaiily ospite a Città Fiera

Domenica 30 novembre alle 16.00 appuntamento in Piazza Show Rondò con il firmacopie del libro: "Posso fare una foto al tuo cane? Storie di amore, resilienza, complicità"
Domenica 30 novembre a partire dalle 16.00Navid Tarazi, conosciuto sui social come Doggodaiily, sarà protagonista del firmacopie del suo libro “Posso fare una foto al tuo cane? Storie di amore, resilienza, complicità”. Appuntamento in Piazza Show Rondò a Città Fiera. Durante l’evento, il pubblico avrà l’opportunità di acquistare il libro e incontrare personalmente l’autore, che firmerà le copie e saluterà tutti i fan presenti.

Navid Tarazi è un giovane iraniano trasferitosi in Italia nel 2022. Studia Ingegneria Ambientale al Politecnico di Torino e nutre una profonda passione per la fotografia. Provenendo da un contesto in cui i cani non sono considerati animali da compagnia, al suo arrivo in Italia rimane affascinato dai legami di affetto tra le persone e i loro amici a quattro zampe.

Questa curiosità lo porta, pochi mesi dopo il trasferimento, a iniziare a fotografare i cani incontrati per strada. Con una macchina fotografica e una semplice domanda — “Posso fare una foto al tuo cane?” — Navid trasforma una paura radicata in un rapporto speciale con il mondo canino. Ogni scatto diventa l’occasione per scoprire le storie dei proprietari e dei loro animali.

Nasce così il canale Doggodaiily, dove Navid pubblica ritratti e racconti autentici. Il suo stile delicato e la forza delle storie condivise lo portano rapidamente al successo: oggi la sua community conta 1 milione e 600 mila follower.

