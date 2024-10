Domani 50 studenti in visita a distillerie Borgo Nonino a Persereano

Una cinquantina di studenti dei corsi di laurea in Scienze ed economia del cibo e Scienza e cultura del cibo parteciperanno a una visita studioalle distillerie del Borgo Nonino a Persereano (Pavia di Udine). L’appuntamento si terrà domani, mercoledì 30 ottobre, dalle 14.30. L’obiettivo è fornire agli studenti l’opportunità di vedere e capire direttamente il processo di produzione di distillati di grande qualità e i processi gestionali di un’azienda di successo internazionale guidata da un team tutto al femminile. La visita sarà guidata da Antonella, Cristina ed Elisabetta Nonino con il rettore Roberto Pinton. Assieme a loro il direttore del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali, Edi Piasentier; il coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienze ed economia del cibo, Luca Iseppi; la coordinatrice del corso di laurea triennale Giannina Vizzotto e la docente Nicoletta Pellegrini. Il tour conoscitivo è organizzato dal corso di laurea magistrale in Scienze ed economia del cibo.

«Le distillerie Nonino di Borgo Nonino – evidenzia Antonella Nonino – hanno sempre collaborato con l’Università di Udine e siamo felici oggi di estendere tale rapporto di collaborazione con il nuovo corso di Laurea Magistrale in Scienza ed Economia del Cibo. L’educazione dei giovanni all’arte della distillazione è sempre stato uno dei pilastri della nostra azienda poiché crediamo che passione e conoscenza siano fondamentali per garantire la qualità delle nostre produzioni.

«Il nuovo corso di laurea magistrale – spiega il rettore Roberto Pinton – completa la filiera già presente nel Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali, in continuità con l’offerta formativa relativa alla produzione primaria, alla trasformazione, alla nutrizione umana e alla tutela dell’ambiente, e con il corso di laurea triennale in Scienza e cultura del cibo, arricchendo in questo modo l’offerta didattica dell’Ateneo. La nuova iniziativa è coerente con le linee programmatiche del Piano strategico di Ateneo che individuano nella tematica “Cibo e agroalimentare” una delle aree strategiche interdisciplinari di sviluppo, sia relativamente agli aspetti didattici che di ricerca. La proposta intercetta inoltre lo stimolo a valorizzare una didattica basata in modo complementare su modalità convenzionali e remote, e sarà in grado di potenziare le attività di terza missione e impatto sociale dell’Ateneo. La nuova laurea magistrale in Scienze ed economia del cibo rappresenta il naturale completamento del percorso di studi triennale in Scienza e cultura del cibo, durante il quale gli studenti acquisiscono competenze tecnico-scientifiche sui prodotti enogastronomici e sugli aspetti storico-culturali, di comunicazione e di marketing».

Il direttore del dipartimento, Edi Piasentier, sottolinea come «il corso di laurea magistrale in Scienza ed economia del cibo – sottolinea completa l’offerta formativa del nostro Ateneo in tale ambito. L’obiettivo è fornire al nostro laureato quelle skills che gli consentiranno di cogliere e interpretare la complessità del sistema agroalimentare, facilitare il dialogo tra le sue componenti, con particolare attenzione alle dinamiche dei consumi e agli aspetti sociologici del cibo, considerato come patrimonio collettivo, e di concepire e sviluppare nuove reti e servizi nel settore».

Secondo il coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienza ed economia del cibo, Luca Iseppi, «il settore del Food and Beverage è in continua evoluzione seguendo e talora anticipando l’organizzazione e il funzionamento della società che ha portato a significativi cambiamenti delle abitudini e dei comportamenti alimentari. Per affrontare questa evoluzione – evidenzia Iseppi – è funzionale un approccio fortemente interdisciplinare, che integri competenze scientifiche afferenti a discipline diverse. In tale contesto l’offerta didattica dell’Ateneo con il corso di laurea triennale in Scienza e cultura del cibo ed il corso di laurea magistrale vuole rispondere a questa sfida formando figure professionali dotate di conoscenze relative ai processi gestionali e finanziari, al food brand management e agli strumenti convenzionali e innovativi per valutare le determinanti comportamentali dei consumatori il tutto declinato nell’ottica delle attività economiche costituenti il settore agroalimentare e alle aziende che operano nel settore Food&Beverage».