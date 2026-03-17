Domani la conferenza finale del progetto Interreg INDIALPS

Momento centrale dell’incontro sarà l’intervento del tecnico faunista Paolo Molinari, dedicato al tema “Lupo, orso, lince e turismo naturalistico”.

Il progetto transfrontaliero INDIALPS è stato avviato nel 2024 con il Parco Naturale Dobratsch come capofila, in collaborazione con Regione turistica di Villach, Università delle Scienze Applicate FH Kärnten, Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, Parco Naturale delle Prealpi Giulie e Università degli studi di Padova. L’iniziativa è stata finanziata nell’ambito del programma Interreg Italia–Austria con il sostegno dell’Unione Europea e del Land Carinzia.

Il progetto ha avuto l’obiettivo di sviluppare strategie per un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, capaci di valorizzare il territorio senza compromettere i delicati equilibri dei paesaggi naturali e culturali alpini. A questo scopo sono stati analizzati i flussi di visitatori nell’area del Dreiländereck, il punto di incontro tra Austria, Italia e Slovenia, e nei parchi naturali Dobratsch e Prealpi Giulie, al fine di individuare strumenti utili per una gestione futura del turismo più efficace e sostenibile.

La gestione attenta del patrimonio naturale e della fauna selvatica rappresenta un elemento fondamentale per uno sviluppo turistico realmente sostenibile nelle Alpi.

Per approfondire il rapporto tra attività umane e grandi carnivori, il progetto INDIALPS propone, nell’ambito della conferenza finale, un intervento del tecnico faunista Paolo Molinari (Progetto Lince Italia – Università di Torino), dal titolo: “Lupo, orso, lince e turismo naturalistico. Opportunità e sfide. I possibili effetti del ritorno dei grandi carnivori sul turismo sostenibile in Carinzia e Friuli.”

Nel suo intervento, Molinari analizzerà criticamente alcuni luoghi comuni legati alla presenza dei grandi carnivori e illustrerà il ruolo ecologico fondamentale di queste specie. Attraverso esempi ed esperienze maturate in diverse regioni europee, verranno inoltre presentati modelli e strategie che dimostrano come sia possibile favorire una convivenza equilibrata tra attività umane e fauna selvatica nei paesaggi alpini contemporanei, limitando al contempo gli impatti sul turismo e sull’economia delle malghe.