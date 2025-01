Doni agli ospiti della Casa Albergo di Monfalcone dall’Associazione Anziani e Pensionati di Confartigianato

Si è ripetuta anche nel 2025 l’ormai attesissima consegna dei doni da parte dell’Anap, l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, agli ospiti della Casa Albergo di Monfalcone.

Un’iniziativa che viene proposta da tre anni e che, come spiegato dalla presidente dell’associazione, Teresa Bortolin – accompagnata dalla giunta composta da Patrizia Arnone, Luigi Morgut, Gabriella Lisini, Piero Malignani e Lucio Tiberio – oltre a portare dolci e piccoli gadget, nasce con l’intento di regalare anche un sorriso e un ricordo agli anziani, in segno di vicinanza e di solidarietà.

Sono 120 gli ospiti della Casa di Riposo comunale di Monfalcone, con diversi gradi di autonomia, che vengono accuditi da personale specializzato.

Ad accogliere i donatori di Confartigianato nei locali di via Crociera giovedì mattina c’erano l’assessore al Commercio, Luca Fasan, il consigliere delegato alle Associazioni, Irene Cristin e la direttrice della struttura, Antonella Valletta.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’ANAP per questi omaggi dedicati ai nostri anziani – ha dichiarato l’assessore Fasan. Questa associazione, che rappresenta con orgoglio la categoria degli artigiani, di cui ben conosciamo i sacrifici e l’impegno professionale, negli anni si è distinta per la sua attenzione al benessere degli ospiti della Casa Albergo. Gli anziani sono custodi della memoria storica della nostra città, e iniziative come questa ne sottolineano il valore e la centralità all’interno della comunità. Monfalcone ha la fortuna di avere un ricco tessuto associativo che affianca il Comune in tanti progetti e la dedizione di tanti soci e volontari costituisce un esempio virtuoso per tutti e porta un valore inestimabile al nostro territorio”.

In occasione della consegna dei doni, è stata confermata la collaborazione tra Anap e Comune, con l’obiettivo di realizzare prossimamente in città alcune iniziative dedicate in particolare ai pensionati.