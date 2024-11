Donne e denaro: 5 seminari per crescere e raggiungere l’indipendenza economica

Per contrastare la violenza sulle donne è fondamentale affrancarle da ogni dipendenza economica, rendendole finanziariamente autonome. È a partire da questa convinzione che, in vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre, il Movimento donne imprese di Confartigianato-Imprese Udine ha promosso, a cura di Servizi e Finanza Fvg e in collaborazione con la Commissione pari opportunità del Comune di Udine e il sostegno della Regione Fvg, il percorso formativo gratuito dal titolo «Donne e Denaro. Per costruire la tua indipendenza», che si compone di 5 seminari ed è guidato da Gianluca Loffredo, esperto di microcredito e educazione finanziaria.

Il primo appuntamento si terrà Venerdì 15 novembre, dalle 17.30 alle 19.30 alla Fiera di Udine, sala Bianca e avrà per tema: «Introduzione al microcredito. Scopri come il microcredito può trasformare le tue idee in realtà!». Gli altri quattro appuntamenti saranno a cadenza settimanale, ogni mercoledì, fino all’11 dicembre.

Nonostante i significativi progressi raggiunti in Friuli Venezia Giulia, come evidenziato dall’Istat che colloca la regione al primo posto in Italia per numero di servizi attivi a supporto delle donne (4,17 servizi ogni 100mila donne rispetto alla media nazionale di 2,39), permangono forti disuguaglianze di genere. Il 49,2% della popolazione regionale, segnala il Movimento donne imprese di Confartigianato Udine, continua a aderire a stereotipi di genere, segno di quanto siano ancora necessari interventi educativi e culturali per costruire una società più equa e inclusiva.

«È fondamentale guardare alle buone pratiche di altri Paesi europei, come la Norvegia, dove le quote di genere nei consigli di amministrazione hanno portato a una maggiore rappresentanza femminile nei ruoli decisionali – dichiara Filomena Avolio, presidente del Movimento Donna Imprese di Confartigianato Udine – In Italia, nonostante l’applicazione della legge Golfo-Mosca, restiamo indietro. Anche l’educazione finanziaria, tema di cruciale importanza per l’indipendenza economica, trova ampio spazio nei programmi scolastici di Paesi come la Norvegia e la Danimarca, mentre in Italia solo il 58% delle donne possiede un conto corrente personale e il 31,2% dipende ancora economicamente dal partner o dalla famiglia».

Dopo l’incontro di venerdì 15 novembre, il corso proseguirà Mercoledì 20 novembre, presso la sede di Confartigianato imprese Udine in via del Pozzo a Udine, sarà affrontato il tema «Procedure di accesso al credito. Tutto ciò che devi sapere per ottenere il tuo finanziamento». Mercoledì 27 novembre, dalle 18 alle 20 nella sede di Confartigianato Imprese Udine, in via del Pozzo a Udine, focus su «Simulazioni finanziarie. Impara a calcolare piani di rimborso e a gestire i tuoi risparmi». Mercoledì 4 dicembre, dalle 18 alle 20, nella sede di Confartigianato-Imprese Udine, l’intervento sarà su «Gestione dei finanziamenti. Scopri le strategie per rispettare gli impegni!». Infine, Mercoledì 11 dicembre, dalle 18 alle 20, nella sede di Confartigianato-Imprese Udine, sarà affrontato il rapporto «Supporto psicologico e Empowerment. Rafforza la tua resilienza e acquisisci strumenti per l’indipendenza economica».

Questa serie di incontri anticipa un programma più ampio di empowerment rivolto a donne e ragazze, che il Movimento Donne Impresa sta sviluppando per promuovere una partecipazione economica femminile sempre più forte e attiva. «L’obiettivo a lungo termine è chiaro: sostenere le donne nel costruire la propria indipendenza economica attraverso mestieri artigiani tradizionali e innovativi, superando le barriere e gli stereotipi di genere che ancora persistono», sottolinea Avolio.

«Il nostro impegno come associazione datoriale e di categoria è quello di sostenere l’empowerment economico femminile, elemento chiave per un Pil più alto e un benessere diffuso – aggiunge Avolio -. Crediamo fortemente che un’azione collettiva e la diffusione di competenze finanziarie siano essenziali per raggiungere obiettivi di parità e giustizia sociale. Con questa iniziativa, vogliamo offrire alle donne del Friuli Venezia Giulia tutti gli strumenti necessari per una vera indipendenza economica».

La partecipazione è gratuita e l’iscrizione è possibile attraverso il form presente sulla home page del sito Confartigianato Udine – https://www.confartigianatoudine.com/in-primo-piano/donne-%E2%82%AC-denaro; email: [email protected]