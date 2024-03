Donne Impresa Coldiretti Udine: il 37% dei soci è di sesso femminile

Numeri importanti quelli delle imprenditrici in agricoltura. I soci attivi di Coldiretti Fvg di sesso femminile risultano essere 4.796, il 37% di un totale che supera quota 13mila. La fotografia è scattata in occasione della Festa della donna, «momento di riflessione sul valore della nostra presenza nel comparto», sottolinea Elena Tavano, responsabile di Donne Impresa Coldiretti Udine, classe 1986, laurea in Economia, al lavoro nell’azienda di famiglia, la Società Agricola Fratelli Tavano S.S. di Lestizza, che si occupa di allevamento di bovini da latte e produzione di cereali

«Sono orgogliosa di rappresentare le donne di Coldiretti Udine e conto sul lavoro di gruppo per un’agricoltura al femminile sempre più multifunzionale, innovativa e aperta alla società civile – afferma Tavano –. Il nostro è un valore aggiunto, grazie a una particolare sensibilità per esempio sugli aspetti ambientali e nel rapporto con gli animali. La nostra presenza maggiore? Nel settore dell’agriturismo e nelle fattorie didattiche siamo in tante. Quanto alle prospettive, l’auspicio è che, quando c’è la passione, le giovani non abbiano dubbi nel percorrere la strada verso l’attività di impresa, che richiede sacrifici, ma regala tantissime soddisfazioni».