Donne più brillanti all’università, ma penalizzate rispetto ai maschi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Molto preparate, più regolari negli studi e con voti mediamente più alti, ma ancora svantaggiate nel mercato del lavoro. Le donne registrano un divario di genere rispetto ai colleghi uomini, nonostante i risultati universitari migliori.È il quadro che emerge dallo studio dell’Università di Udine, coordinato da Marco Sartor, basato sui dati Almalaurea e dedicato ai laureati magistrali tra il 2019 e il 2024.Il divario è già evidente a un anno dalla laurea: le donne guadagnano tra i 200 e i 250 euro in meno al mese. Dopo cinque anni la distanza supera i 300 euro. Nei settori tecnico-scientifici il gap arriva a oltre 360 euro.Anche sul fronte occupazionale le laureate risultano penalizzate, con tassi di disoccupazione più elevati sia a un anno che a cinque anni dal titolo.Secondo i ricercatori non si tratta di un fenomeno temporaneo, ma di un divario strutturale: il merito, fuori dall’università, non si traduce ancora in pari opportunità.