Dopo 10 anni torna a Udine la Borsa internazionale Mirabilia

A dieci anni di distanza dall’ultima edizione ospitata in città, Udine torna a essere la capitale del turismo culturale e dell’agroalimentare di eccellenza. Il 16 e il 17 giugno a Udine Esposizioni si daranno appuntamento più di 100 buyer internazionali, 96 imprese “seller” per il turismo e 172 per l’agroalimentare provenienti da tutta Italia.
La XIV Borsa del Turismo Culturale e delle produzioni agroalimentari di qualità, evento centrale del progetto Mirabilia, coinvolgerà le delegazioni in un tour che toccherà le eccellenze del territorio.
Int. Giovanni Da Pozzo
Pres. Cciaa Pordenone-Udine
Int. Sergio Emidio Bini
Ass. Attività produttive e Turismo Fvg