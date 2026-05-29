Dopo 10 anni torna a Udine la Borsa internazionale Mirabilia

A dieci anni di distanza dall’ultima edizione ospitata in città, Udine torna a essere la capitale del turismo culturale e dell’agroalimentare di eccellenza. Il 16 e il 17 giugno a Udine Esposizioni si daranno appuntamento più di 100 buyer internazionali, 96 imprese “seller” per il turismo e 172 per l’agroalimentare provenienti da tutta Italia.

La XIV Borsa del Turismo Culturale e delle produzioni agroalimentari di qualità, evento centrale del progetto Mirabilia, coinvolgerà le delegazioni in un tour che toccherà le eccellenze del territorio.

Int. Giovanni Da Pozzo

Pres. Cciaa Pordenone-Udine

Int. Sergio Emidio Bini

Ass. Attività produttive e Turismo Fvg