Dopo le truffe sul reddito di cittadinanza arrivano quelle sull’assegno di inclusione: denunciate 36 persone

Dopo le truffe sul reddito di cittadinanza arrivano quelle i danni dell’assegno di inclusione, il nuovo sussidio che ha sostituito il precedente aiuto economico per le persone o i nuclei familiari in difficoltà. La Guardia di Finanza di Trieste ha smascherato una vasta rete di frode ai danni dello Stato, denunciando 36 persone che hanno indebitamente percepito il Reddito di cittadinanza o l’Assegno di inclusione tra il 2023 e il 2024. Le indagini hanno rivelato che i soggetti coinvolti, sia cittadini italiani che stranieri, hanno messo in atto una serie di stratagemmi per ottenere i sussidi senza averne diritto, causando un danno erariale che supera i 200.000 euro.

Le modalità della frode sono state diverse: alcuni hanno omesso di dichiarare redditi o patrimoni significativi, presentando una situazione economica falsata al momento della richiesta; altri, cittadini stranieri, hanno falsificato i requisiti di residenza, attestando di essere presenti sul territorio italiano da un periodo di tempo superiore a quello reale.

Inoltre, numerosi beneficiari sono stati scoperti a lavorare in nero o senza comunicare l’avvio di un’attività lavorativa all’INPS, violando le normative che regolano la percezione dei sussidi. Le indagini hanno anche evidenziato casi in cui i percettori del Reddito di cittadinanza, una volta trovato impiego, non hanno provveduto a comunicare la variazione della loro situazione economica, continuando a percepire indebitamente il sostegno statale. Tutti i responsabili sono stati segnalati alla Procura della Repubblica competente, che valuterà le loro posizioni e procederà con le azioni legali del caso.