Dresto: anche il Friuli Venezia Giulia in campo contro i tagli europei alla PAC

Il senatore e segretario regionale Lega FVG Marco Dreosto, in una nota, ha annunciato: “La Lega del Friuli-Venezia Giulia non resta a guardare di fronte all’ennesimo attacco all’agricoltura italiana da parte di Ursula Von der Leyen. Il nostro movimento presenterà mozioni sia in Regione che nei Comuni friulani e giuliani per affermare il netto “No” alla proposta di Bruxelles che di fatto smantella la Politica agricola comune attraverso un Fondo unico che sottrarrebbe risorse vitali per le aziende agricole. I nostri agricoltori, che con passione e competenza custodiscono un territorio unico e straordinario, non possono essere sacrificati sull’altare delle scellerate politiche europee. Dopo anni di normative vessatorie e ideologie pseudo-ambientaliste che hanno messo in ginocchio il comparto, ora si vuole dare il colpo di grazia con questi che altro non sono che veri e propri tagli. La Lega si oppone ad ogni livello istituzionale, senza se e senza ma e dà pieno mandato all’assessore regionale competente Stefano Zannier di mettere in campo tutte le misure adeguate e proteste opportune per bloccare queste decisioni prese da lontano da territori e agricoltori.”