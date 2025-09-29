Dubrovnik si prepara ad ospitare ADRIA 2025

Il prossimo 1° e 2 ottobre, Dubrovnik sarà al centro dell’attenzione internazionale con ADRIA 2025, una grande operazione marittima organizzata dalla Croazia con il supporto di partner europei e regionali.

L’evento riunirà autorità nazionali, agenzie europee e organizzazioni regionali per simulare scenari complessi di emergenza in mare – dalle operazioni di ricerca e soccorso, alla risposta a episodi di inquinamento, fino alle esercitazioni di comunicazione.

Protagonista del programma sarà la Pollution Response Exercise(POLex), realizzata nell’ambito del progetto ASAP – AdriaticSensitive Areas Protection Mechanism, coordinato dal Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea (CEI-ES) con il sostegno del programma Interreg IPA ADRION.

POLex offrirà un banco di prova concreto per verificare come istituzioni e agenzie siano pronte a cooperare di fronte a gravi episodi di inquinamento marino, rafforzando il coordinamento e lacapacità di risposta oltre i confini nazionali.

Un Adriatico di cooperazione

L’Adriatico non è solo un mare strategico per commercio, pesca e turismo: è anche un ecosistema condiviso che unisce Italia, Slovenia, Croazia, Albania, Bosnia-Erzegovina e Montenegro. Proteggerlo significa salvaguardare insieme ambiente ed economia.

Con il progetto ASAP, l’InCE lavora per promuovere procedure comuni, maggiore preparazione congiunta e risposte operative più efficaci contro l’inquinamento accidentale. L’obiettivo finale è creare un meccanismo condiviso di tutela delle aree più sensibili dell’Adriatico.