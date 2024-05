Due Chiavi Michelin a Borgo San Felice Resort

Borgo San Felice Resort, albergo diffuso a cinque stelle in Toscana di proprietà del Gruppo Allianz, struttura alberghiera di spicco tra i Relais & Chateaux italiani, inaugura la stagione 2024 con un importante riconoscimento: due Chiavi della Guida Michelin.

Martedì 7 maggio a Milano, in occasione della presentazione dell’iniziativa in Italia alla Fondazione Luigi Rovati, sono state assegnate a Borgo San Felice Resort due Chiavi Michelin, riconoscimento che ne conferma l’eccellenza nel mondo dell’hotellerie come esempio di eleganza, attenzione ai dettagli, alle persone e al territorio. 146 le strutture premiate dalla prima edizione della Guida e soltanto 31 quelle con due chiavi.

Il nuovo capitolo della Guida Michelin dedicato agli alberghi, che vede selezionate oltre 5.000 strutture straordinarie in 120 Paesi in tutto il mondo, con opzioni per ogni stile e ogni budget, si basa sulla valutazione di cinque criteri universali:

Eccellenza nell’architettura e nel design degli interni Individualità, personalità e autenticità Qualità e solidità del servizio, del comfort e della manutenzione Rilevanza della struttura nell’ambito della località in cui si trova Coerenza tra il prezzo e l’esperienza offerta

Guidato dal General Manager Danilo Guerrini, anche Delegato Italia Relais & Châteaux, che coordina uno staff di 100 persone con un’esperienza consolidata nell’ospitalità a 5 stelle, Borgo San Felice Resort è stato premiato con due Chiavi: un soggiorno eccezionale

“Questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio per tutto il personale di Borgo San Felice Resort che ogni giorno si impegna a rendere unico il soggiorno degli ospiti con passione e umana dedizione. Un punto di partenza eccellente per tutti noi verso nuovi obiettivi” commenta Danilo Guerrini, General Manager di Borgo San Felice Resort.

La struttura immersa nelle colline del Chianti classico senese si compone di 63 camere: 29 Premium Deluxe, 11 Prestige, 13 Suite, 5 Suite Premium e 5 Signature Suite; 2 Ville immerse tra vigneti, cipressi e ulivi; il ristorante stellato Il Poggio Rosso e L’Osteria Il Grigio guidati dall’Executive Chef Juan Quintero; la Botanic Spa in collaborazione con il prestigioso marchio francese CODAGE. Insieme all’attività di ospitalità, la realtà si distingue anche per l’attività vitivinicola di San Felice.