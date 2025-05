Due lavoratori in nero scoperti nel giorno della Festa del lavoro

Nel giorno della Festa del lavoro, 2 lavoratori in nero sono stati scoperti dai Finanzieri di Pordenone. Una persona, priva di regolare assunzione, è stata trovata impiegata all’interno di una birreria della Destra Tagliamento, il secondo lavoratore è stato trovato invece al volante di un mezzo adibito al trasporto dolciumi. Le sanzioni per i due datori di lavoro potranno variare da un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 11.700 euro.

Solo il giorno prima, le Fiamme Gialle sanvitesi avevano scoperto altri 2 lavoratori in nero in altrettanti esercizi di somministrazione alimenti e bevande. Dall’inizio dell’anno, la Guardia di Finanza del Friuli Occidentale ha scoperto 109 lavoratori “in nero” e 42 irregolari, più di uno al giorno. 84 i datori di lavoro sanzionati, per 32 dei quali è stata proposta la sospensione dell’attività.