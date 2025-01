Due startup innovative friulane selezionate a partecipare al CES 2025 di Las Vegas

Uniche rappresentanti del Friuli Venezia Giulia, le due startup innovative friulane AI4IV di Amaro ed ECM Gems di Pagnacco – che aderiscono al “Progetto Startup” di Confindustria Udine – sono state selezionate da ICE/Ita per presentarsi gratuitamente al Padiglione Italia a Eureka Park, l’area espositiva dedicata alle startup del CES 2025 Consumer Electronic Show, che si svolgerà dal 7 al 10 gennaio a Las Vegas.

Il CES è il più importante evento tech al mondo, in cui vengono presentate tutte le novità e i trend dell’universo digitale nelle sue diverse declinazioni, un luogo di incontro mondiale, il terreno di prova per gli innovatori, un palcoscenico globale dove le tecnologie di nuova generazione vengono introdotte sul mercato.

Grande è la soddisfazione degli Industriali friulani e delle due startup per questa partecipazione dal momento che il Consumer electronics show rappresenta una vetrina nella quale le startup e le PMI innovative hanno la possibilità di confrontarsi con il mercato statunitense, da sempre principale punto di riferimento mondiale per l’elettronica di consumo. È l’occasione in cui vengono finanziate nuove idee, si formano partnership o si verificano nuove acquisizioni, in pratica è la manifestazione ideale per chi pensa in grande ed ha una vision per il mondo di domani.

AI4IV

AI4IV, startup innovativa con sede all’interno del Parco Tecnologico di Amaro, è stata costituita nel giugno 2021 da un gruppo di imprenditori in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler di Trento. L’obiettivo di AI4IV è di portare sul mercato microchip intelligenti in tecnologia CMOS basati su tecnologie proprietarie di tipo neuromorfico e bio-inspired. Tali dispositivi integrano la componente di acquisizione delle immagini (sensing) con quella di elaborazione (processing) al fine di permettere l’estrazione automatica delle informazioni rilevanti contenute nelle scene osservate con tecniche avanzate di Intelligenza artificiale.

In altre parole, la società vuole portare sul mercato degli “occhi artificiali intelligenti” con i quali, per esempio, le automobili del futuro o i droni usati in agricoltura o per individuare persone disperse in montagna o nei boschi non solo saranno in grado di registrare immagini, ma anche di “vedere” cosa c’è attorno a loro, individuando automaticamente tutto ciò che è rilevante per la specifica applicazione.

La società ha già ricevuto importanti riconoscimenti. Per esempio, nel 2023 è stata premiata come miglior startup al World Artificial Intelligence Cannes Festival e nell’estate scorsa è stata inserita tra le 20 startup europee più interessanti dal prestigioso portale tedesco InVision, che è tra i più seguiti nel settore delle applicazioni industriali della visione artificiale. Proprio in questi giorni AI4IV ha appena completato una importante fase di raccolta di capitali (principalmente privati), che permetterà alla società di avviare le attività di sviluppo del prodotto e di penetrazione nei mercati internazionali.

“La partecipazione di AI4IV al CES di Las Vegas, assieme alle altre startup chiamate da ICE/ITA a rappresentare l’innovazione italiana, è un’opportunità formidabile per farsi conoscere, visto il contesto tecnologico così avanzato e competitivo. Inoltre, costituisce una occasione significativa per dimostrare che nel nostro Paese creatività e innovazione, anche nell’high-tech, sono ancora ben presenti. E questo per me è motivo di grande soddisfazione e gratificazione” spiega Giampietro Tecchiolli, CEO e Fondatore di AI4IV.

“Eventi come il CES di Las Vegas – conclude Tecchiolli – ci danno la carica e l’energia che ci permetteranno di affrontare, al nostro ritorno, le sfide formidabili che ci aspettano per portare al successo un progetto come il nostro”.

EMC GEMS

EMC Gems, presente a Las Vegas con il suo software IPSMagic ed i sensori iEncoder, è una startup di Pagnacco fondata nel 2021 all’interno dell’Università di Udine. “Essere stati scelti per partecipare a un evento così prestigioso è per noi motivo di grande orgoglio – spiega il professor Ruben Specogna, CEO della società -. È un’opportunità incredibile per far conoscere a livello globale il nostro lavoro e il know-how italiano, in particolare quello del Friuli Venezia Giulia”.

In soli tre anni, EMC Gems ha sviluppato IPSMagic, un software di simulazione elettromagnetica frutto di studi e di ricerca accademica ventennale del suo titolare e CEO che sta conquistando grandi multinazionali del settore elettronico e dei semiconduttori. Ciò che rende IPSMagic speciale è la sua velocità e facilità d’uso: mentre i software tradizionali richiedono competenze avanzate e lunghi tempi di calcolo, IPSMagic è pensato per essere intuitivo e accessibile, permettendo anche a ingegneri meno esperti di ottenere risultati rapidi e precisi.

Grazie a questo strumento, EMC Gems ha creato anche gli iEncoder, sensori di posizione induttivi innovativi e affidabili, utilizzati per monitorare macchine industriali. “Tali dispositivi possono essere applicati ovunque – dall’automotive all’aerospaziale fino al biomedicale – e attualmente è in fase di studio un loro possibile utilizzo anche in fase di manutenzione predittiva” aggiunge Specogna.

Oggi EMC Gems collabora con importanti multinazionali, che apprezzano la capacità di IPSMagic di semplificare e velocizzare il lavoro di simulazione elettromagnetica. “Abbiamo scelto come slogan ‘Trasformiamo gli ingegneri in supereroi della progettazione’ proprio perché crediamo che la tecnologia, ed in particolare l’intelligenza artificiale, debba rendere la vita più semplice e il lavoro più efficace” continua il professore.

La partecipazione al CES 2025 rappresenta una vetrina straordinaria per EMC Gems: un’occasione per mostrare al mondo intero come innovazione, competenza e passione possano trasformare un’idea in una tecnologia rivoluzionaria. “Ci auguriamo che questa opportunità possa diventare un trampolino di lancio per farci conoscere e apprezzare a livello mondiale, contribuendo a inaugurare una nuova era nel campo della simulazione elettromagnetica e della sensoristica” conclude il professor Specogna.