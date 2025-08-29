Duemila immobili sfitti ma studenti e lavoratori non trovano casa

GUARDA IL VIDEO A Pordenone ci sono 2mila immobili sfitti ed inutilizzati. I canoni di locazione sono alle stelle, con affitti medi ben superiori ai 700 euro al mese. Ma studenti e lavoratori non trovano una casa. E’ questo il paradosso di una città che dal punto di vista immobiliare presenta ancora delle lacune di non poco conto.

L’indagine sulle case sfitte è stata curata dall’Unione piccoli proprietari immobiliari e delinea un quadro della situazione, per certi versi, preoccupante.

Invertire il trend è possibile. A fornire indicazioni ci ha pensato il consigliere comunale, nonchè segretario del Pd locale, Alessandro Genovesi.