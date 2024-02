E’ metamorfosi il tema dell’edizione 2024 di vicino/lontano

La parola-chiave scelta da vicino/lontano per l’edizione 2024 del festival, la 20/a, in programma a Udine dal 7 al 12 maggio è “metamorfosi”. La manifestazione sarà accompagnata dal premio letterario internazionale Tiziano Terzani, nato insieme all’associazione vicino/lontano, all’indomani della scomparsa del giornalista e scrittore fiorentino (28 luglio 2004), che culminerà nella serata della premiazione l’11 maggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine .

La giuria del premio, presieduta da Angela Staude Terzani, è impegnata in questi giorni a individuare i cinque finalisti dell’edizione 2024. “Ogni anno – spiega Paola Colombo, riconfermata alla guida dell’associazione vicino/lontano – scegliamo una lente di osservazione privilegiata attraverso cui guardare i fenomeni importanti del nostro tempo, processi in divenire che rischiano di rendere irriconoscibile il mondo che conoscevamo, e obsolete o inadeguate le nostre categorie di analisi, per questo il tema metamorfosi”.

L’antropologo Nicola Gasbarro presiederà nuovamente il comitato scientifico, a cui si sono aggiunti da quest’anno Michele Bonino, direttore del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, e Andrea Staid, docente di antropologia culturale all’Università di Genova e alla Naba di Milano. Il comitato scientifico e i curatori del festival vicino/lontano, Paola Colombo, Franca Rigoni e Álen Loreti, sono al lavoro per costruire il programma della 20/a edizione. Strettamente legato al premio Terzani è il progetto di coproduzione dello spettacolo “Salām/Shalom”, avviato con il Css Teatro stabile di innovazione del Fvg , a partire dalla lettura scenica tratta da Apeirogon di Colum McCann.

Massimo Somaglino e Alessandro Lussiana porteranno in tour sulle scene italiane la testimonianza dei due padri protagonisti, uno palestinese e l’altro israeliano. E nella stagione estiva tornerà, per la sua 4/a edizione, la rassegna vicino/lontano mont, a cura di Claudio Pellizzari.