“E ora un evento mondiale MD Systems”

Il 2025 per MD Systems è iniziato con importanti incarichi a livello di sicurezza. L‘azienda friulana, specializzata in tecnologia applicata a soluzioni su misura per la sicurezza di privati, aziende e istituzioni, è reduce da un’esperienza di primo piano e si prepara a un nuovo, ambizioso traguardo.

“A febbraio abbiamo garantito la sicurezza tecnologica per l’evento di Gorizia e Nova Gorica, Capitale Europea della Cultura 2025 – ci spiega Marco Cavalli, security manager e cofondatore di . Tra gli ospiti c’erano i presidenti Sergio Mattarella e Nataša Pirc Musar. È stata un’esperienza straordinaria, che conferma la validità della nostra scelta di collaborare con il mondo accademico: ci permette di confrontarci con professionisti di altissimo livello e di essere sempre un passo avanti. Un network di eccellenza”.

Questa sinergia con le istituzioni accademiche si è concretizzata anche nell’incontro della scorsa settimana a Tavagnacco. “A Tavagnacco abbiamo riunito figure di spicco nel settore della sicurezza: Umberto Saccone, ex dirigente del Sismi e direttore security di Eni; Giuseppe Corasaniti, giurista ed ex magistrato; Enrico Pirastru, capo della sicurezza di Fincantieri ed ex dirigente dell’Aise; Pierluigi Pelargonio, responsabile security di Sky Italia. È stato il quarto evento organizzato in un anno dalla Md Systems, e anche questa volta abbiamo registrato il tutto esaurito. Il livello dei partecipanti è stato altissimo e mi è dispiaciuto che, stavolta, non abbia potuto esserci il professor Gianluca Foresti, direttore del master di Intelligence and Emerging Technologies dell’Università di Udine, uno dei docenti più quotati al mondo. Crediamo nell’alleanza tra ricerca e impresa. La collaborazione tra Md Systems e il master è positiva. La sinergia tra teoria e pratica permette alla società di sviluppare tecnologie di sicurezza all’avanguardia, pronte per essere applicate in contesti reali. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione del mondo reale le innovazioni nate nei laboratori, trasformandole in strumenti efficaci per la sicurezza”.

Per quanto riguarda il futuro, invece, si preannuncia un evento mondiale all’orizzonte. “Posso soltanto dire che metteremo in campo una nuova tecnologia, a conferma della nostra continua evoluzione”, anticipa Cavalli. Qualcosa di grande bolle in pentola. E, a giudicare dal percorso di Md Systems, sarà un evento da tenere d’occhio.