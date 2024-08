Eataly è officiale partner di Barcolana 56

Eataly, ambasciatore delle eccellenze enogastronomiche e della cucina italiana in tutto il mondo, si unisce alla regata più grande del mondo come official partner, inserendo prodotti esclusivi nelle sacche degli armatori.

Le sacche, firmate Murphy&Nye e distribuite agli iscritti alla Coppa d’Autunno, ai nuotatori della Barcolana Nuota e ai giovani partecipanti della Barcolana Young, conterranno le tavolette di cioccolato fondente e un pacco di linguine di grano duro 100% italiano trafilate al bronzo ed essiccate a bassa temperatura, entrambe della linea firmata da Eataly. A cura di Eataly anche un libro che raccoglie le migliori ricette della tradizione italiana.

“Siamo felici di accogliere a bordo Eataly come official partner della Barcolana – ha commentato Mitja Gialuz, Presidente della Società Velica di Barcola e Grignano – Questa collaborazione non solo arricchisce l’esperienza dei partecipanti con prodotti di alta qualità, ma rafforza anche il legame tra la nostra regata e l’eccellenza enogastronomica italiana. Inoltre, l’Eataly di Trieste, con la sua terrazza affacciata sul Golfo, è uno dei luoghi preferiti dai triestini e dai visitatori, per godersi il mare e lo spettacolo della Barcolana; questa partnership mira a promuovere ulteriormente questo luogo straordinario.”