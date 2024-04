Le “Eccellenze storiche” di Confcommercio Udine in vetrina al Mimit

«Un riconoscimento a quelle realtà imprenditoriali che nel tempo hanno saputo coniugare innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità, nella convinzione di fondo che la dimensione etica che sta alla base di una lunga storia di lavoro costituisce un patrimonio per la società e per il territorio in cui queste imprese operano». Lo sottolinea Giovanni Da Pozzo, vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Confcommercio Udine, nella Giornata del Made in Italy, occasione per l’iniziativa nella Sala Bravo della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove è stato proiettato il cine racconto sulle “Eccellenze storiche” dell’associazione, realizzato dalla Photo Video Agency Tassotto&Max (presente con Luca Tassotto) e inserito tra gli eventi della Giornata a livello nazionale.

Mentre il vicepresidente vicario Alessandro Tollon era a Roma per l’invito a Palazzo Piacentini alla presentazione organizzata dal Mimit, il vicepresidente Fabio Passon, prima della proiezione in Cciaa, presente anche il segretario generale camerale Maria Lucia Pilutti, ha parlato di «grande onore per le imprese del territorio capaci di dimostrare negli anni impegno e continuità, con il valore aggiunto di una ricaduta anche sociale nella comunità».

A illustrare la Giornata del Made in Italy, e a sottolineare i contenuti e il messaggio del cine racconto di Confcommercio Udine, il dirigente ministeriale Tonino Di Gianantonio.