Le “Eccellenze storiche” di Udine celebrano la Giornata nazionale del Made in Italy

Il cine-racconto realizzato dalla Photo Video Agency Tassotto&Max in occasione dell’evento dello scorso ottobre sulle “Eccellenze storiche” di Confcommercio Udine verrà proiettato nella Sala Bravo della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, con ingresso da Piazza Venerio, dalle 10 alle 13 di lunedì 15 aprile. L’iniziativa è legata all’inserimento del progetto nell’elenco degli appuntamenti della prima Giornata nazionale del Made in Italy (https://www.mimit.gov.it/it/made-in-italy/giornata/agenda/valorizzazione-video-le-eccellenze-storiche-degli-imprenditori-friulani), istituita dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, per celebrare creatività ed eccellenza, promuovendo il valore e la qualità delle opere dell’ingegno e dei prodotti italiani.

«La comunicazione che ci è arrivata dal ministero è il riconoscimento ai contenuti di un filmato che esprime la nostra gratitudine verso realtà imprenditoriali che hanno saputo coniugare innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità – commenta il vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo –, nella convinzione di fondo che la dimensione etica che sta alla base di una lunga storia di lavoro costituisca un patrimonio per la società e per il territorio in cui queste imprese operano».

In risposta all’attenzione riservata dal Mimit, Confcommercio Udine mette appunto a disposizione della cittadinanza Sala Bravo per la visione dei cinquanta minuti che raccontano trenta aziende storiche del Friuli. L’accesso è libero previa prenotazione a [email protected].