Economia, Bini: alleanza Regione e imprese favorisce rialzo del Pil

“La crescita del Pil del Friuli Venezia Giulia supera le attese e si attesta a +0,9% nell’anno in corso. L’economia della nostra regione si conferma così forte e trainante per il Nordest, con percentuali al di sopra della media nazionale. È l’ennesimo tassello di quel percorso avviato nel post pandemia e che ha visto crearsi una virtuosa alleanza tra associazioni di categoria, imprese del territorio e Regione, che in questi anni ha iniettato importanti risorse nel tessuto economico, capaci di stimolare gli investimenti degli imprenditori. Prova ne è una crescita del Pil regionale non estemporanea, ma costante nel lungo periodo: a fine 2024 dovrebbe aumentare del 5,7% rispetto al pre-Covid, al di sopra di tutte le principali economie europee”. È il commento dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, che ha espresso soddisfazione per l’ultima analisi pubblicata dall’Ufficio studi di Confindustria Udine che prevede, per l’anno in corso, un aumento del Pil dello 0,9% (rispetto allo 0,7% stimato ad aprile). “Particolarmente significativo – ha evidenziato l’assessore – è il dato delle esportazioni di beni, che nel 2024 dovrebbero riprendere un percorso espansivo, con una crescita che Confindustria Udine stima del 5,6% nell’anno in corso e di un ulteriore +4,5% nel 2025. Di pari passo, è prevista anche una netta ripresa del valore aggiunto prodotto dall’industria, mentre la crescita dei servizi continuerà a fare da traino per l’economia regionale anche nel prossimo biennio”.

L’esponente della Giunta Fedriga ha poi ricordato il recente studio “Agenda Fvg Manifattura 2030” redatto da The European House Ambrosetti e finalizzato a tracciare le linee di sviluppo del settore industriale del Friuli Venezia Giulia da qui ai prossimi anni. “Come Amministrazione regionale – ha spiegato Bini – rivestiamo un ruolo di attore protagonista negli indirizzi dell’economia e per questo abbiamo individuato cinque direttrici di sviluppo su cui investire nell’immediato futuro per consolidare la crescita. In sintesi, si tratta di creare centri per l’export in alcuni paesi e aree strategiche del mondo, favorire la crescita dimensionale delle imprese, investire nell’introduzione nei processi produttivi dell’Intelligenza artificiale, sostenere la decarbonizzazione dell’industria, sviluppare il sistema degli Its e le Innovation platform per favorire la specializzazione della manodopera regionale”. “Non si tratta di piani sulla carta – ha concluso Bini -. Con la recente manovra di assestamento le risorse complessivamente stanziate nel 2024 per il tessuto produttivo hanno superato quota 406 milioni di euro, a dimostrazione di quanto la Regione ritenga strategico investire nella politica industriale e nell’accompagnamento delle imprese, verso nuovi mercati e nuove tecnologie”.