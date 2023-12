Economia del mare, nasce il progetto “Capability Blue Hub”

“La sfida che abbiamo davanti, in un contesto regionale per molti aspetti virtuoso, è quella di riuscire a

costruire nuove competenze e nuovi percorsi formativi e d’istruzione: in maniera orizzontale rispetto agli obiettivi di

quelli che saranno i nuovi mestieri e le loro ricadute occupazionali e in maniera verticale in relazione al percorso

delle persone e dei talenti”.

Lo ha detto oggi a Trieste, nella sala convegni del Museo del Mare in Porto Vecchio, l’assessore regionale al Lavoro e

istruzione Alessia Rosolen nel corso della presentazione del progetto ‘Capability Blue Hub Fvg’ organizzato dal Maritime

Technology Cluster del Friuli Venezia Giulia presieduto da Maria Cristina Pedicchio. Obiettivo dell’evento quello di un confronto, all’interno del sistema delle professioni del mare, sui percorsi di attuazione e le attività da realizzare per il lancio del

progetto, con il fine di raccogliere proposte utili per la definizione delle priorità d’intervento e delle modalità

operative di collaborazione tra gli enti pubblici e i soggetti privati della regione nell’ambito dell’economia del mare.

Per quel che riguarda il ruolo dei Cluster, l’esponente della Giunta ha ricordato come l’Amministrazione regionale abbia

modificato le modalità di finanziamento, passando da un sistema annuale a uno triennale, favorendo in questo modo una

programmazione capace di accompagnare i processi in una dinamica che vada oltre il breve periodo, ma anche per gestire in maniera puntuale gli eventuali cambiamenti globali, come lo sono stati prima la pandemia e poi le turbolenze geopolitiche causate dalla guerra in Ucraina.

“Cambiamenti – ha continuato l’assessore – che hanno coinvolto anche la funzione dei Cluster, che sono passati dall’essere delle realtà che dovevano costruire un aggregato di interessi a soggetti con funzioni di programmazione e conduzione di un

percorso per come potrebbe cambiare nel futuro”.

In questo senso, come ha spiegato Rosolen, per programmare diventa indispensabile attrezzarsi al fine di produrre in maniera

scientifica delle analisi dei dati che siano il più possibile affidabili, al fine di elaborare piani e strategie coerenti con

le esigenze delle imprese, “le quali, è bene ricordarlo, sono il terminale finale delle politiche che si attuano sul fronte delle

innovazioni come la transizione energetica, altrimenti – ha concluso – si corre il rischio di produrre delle idee e dei

progetti senza ricadute concrete per il territorio”.