Economia Fvg: frenano export e industria, volano i servizi

Passata la fiammata post covid, l’economia del Friuli Venezia Giulia si è stabilizzata. La previsione del Pil per il 2024 segna un più 0,8% poco sopra la stima nazionale, ma mentre corrono servizi e costruzioni, rallentano industria e commercio. Questi i dati salienti emersi dal secondo osservatorio dell’economia regionale che incrocia dati di molteplici indicatori, presento a Udine nella sede della camera di commercio.

“Le preoccupazioni – ha elencato il presidente Giovanni Da Pozzo – sono numerose: i due principali focolai di guerra in Ucraina e Medioriente, le difficoltà sul canale di Suez, elezioni che quest’anno si susseguiranno in tantissimi Paesi, molti dei quali cruciali, l’instabilità di alcune superpotenze come la Cina, il conseguente rallentamento della Germania e di chi, come Italia e Fvg in particolare, è più esposto su quel mercato. Tuttavia, rileviamo che l’inflazione, dopo i picchi del 2022, sta rientrando su andamenti più “naturali” e se pure è innegabile la frenata dell’export fra 2022 e 2023 in Fvg, mentre altre regioni hanno comunque continuato a fare risultati positivi, è vero altresì che il confronto dei valori esportati fra 2019 e 2023 dimostra comunque una crescita, pur se lieve tenendo conto anche dell’inflazione. In tal senso, è utile ricordare come sul nostro export sia innegabile in termini di valori il peso della cantieristica, in grado da sola di destabilizzare l’intero andamento delle nostre esportazioni da un anno all’altro”.

A dettagliare il concetto in termini numerici le elaborazioni Centro Studi. “In Fvg nel 2023 l’export è sceso del 13,7% su base annua e al netto della cantieristica navale la variazione è più contenuta: -8,1% – sottolinea Elisa Qualizza –. Se compariamo 2023 e 2019, si registra invece un +23,2% di export, e con inflazione generale media nel periodo del 16%”. GUARDA IL VIDEO